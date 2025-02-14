Como configurar Philips Hue com Apple Home

Como configurar Philips Hue com Apple Home

Use a tecnologia Siri e Apple HomeKit para controlar suas luzes e criar uma casa inteligente completa.

O que você precisa ter

Antes de adicionar o Hue ao HomeKit, verifique se tudo está pronto.

Hue Bridge

Hue Bridge

O Hue Bridge, o coração do seu sistema Philips Hue, permite que o HomeKit interaja com suas luzes.

Luzes Hue Philips

Luzes Hue Philips

Lâmpadas inteligentes, luminárias de teto e muito mais: todas as luzes Philips Hue são compatíveis com o Apple Home.
Dispositivo iOS com o aplicativo Apple Home

Dispositivo iOS com o aplicativo Apple Home

Certifique-se de ter baixado o aplicativo Home no seu dispositivo, seja ele um iPad ou iPhone.

O que você precisa fazer

  • Abra o aplicativo Philips Hue e navegue até Configurações &gt; Assistentes de voz.
  • Toque em Siri e HomeKit.
  • Toque em Configurar.
  • Selecione a casa que deseja conectar.
  • Pressione o botão no centro do Hue Bridge para conectar.
  • Toque em Escanear código para escanear o código do HomeKit na parte de trás do Bridge.
  • Suas luzes aparecerão em um ambiente padrão do app Casa. Organize e agrupe suas luzes em cômodos para refletir as localizações físicas em sua casa.

O que você precisa fazer

  • Abra o aplicativo Philips Hue e navegue até Ajustes &gt; Casa inteligente e voz.
  • Toque em Iniciar.
  • Toque em Siri e Apple Home.
  • Toque em Configurar.
  • Toque em Próximo e Entre com a sua conta da Hue.
  • Escolha a Casa à qual deseja se conectar ou crie uma nova.
  • Siga as instruções na tela para configurar suas luzes no aplicativo Apple Home.
  • Toque em Concluído.

Suas luzes aparecerão em um ambiente padrão do app Casa. Organize e agrupe suas luzes em cômodos para refletir as localizações físicas em sua casa. 

Já está conectado e deseja trocar para o Matter? Obtenha as instruções.  

Basta dizer: "E aí, Siri..."

Agora que você está pronto, experimente alguns dos comandos de voz mais populares!

"Acenda as luzes."
"Apague as luzes do térreo."
"Acenda a luminária de mesa."
"Deixe a luz da sala de estar azul."
"Defina Pôr do sol na savana no estudo."
"Diminua as luzes para 10%."
Veja mais comandos de voz da Siri

Perguntas e respostas

Já estou conectado ao Apple Home, mas quero usar o Matter. Como faço para trocar?

Minha Hue Bridge não foi encontrada no HomeKit.

O que é o Apple HomeKit?

Posso controlar minhas luzes enquanto estiver fora de casa com o aplicativo Home?

E se minhas luzes no aplicativo Hue não corresponderem ao meu aplicativo Home?

E se minhas luzes no aplicativo Hue não corresponderem ao meu aplicativo Home?

Duas mulheres em pé em uma sala de estar com uma parede roxa olhando para o teto com surpresa

Compatível com o Matter

Você também pode se conectar ao Apple Home com o Matter. Este protocolo é perfeito, seguro e preparado para o futuro das casas inteligentes. 

Explorar o Matter
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