Abra o aplicativo Google Home.

Toque no ícone (+) no canto superior esquerdo.

Toque em "Configurar dispositivo".

Toque em "Compatíveis com o Google".

Na tela seguinte, selecione Philips Hue na lista. Role-a até “Philips Hue” ou digite o termo na barra de pesquisa, no topo da tela.

Você será redirecionado à página da conta da Philips Hue. Toque em "Sim" para dar permissão ao Google Home para controlar as lâmpadas Hue. O aplicativo vinculará o Philips Hue ao Google Assistente.