Ao conectar as luzes Hue ao Google Assistente, você obtém controle de voz e a possibilidade de reunir todos os dispositivos inteligentes da sua casa em um só lugar.
O que você precisa ter
Reúna todos os seus equipamentos Google Home e Philips Hue para configurar.
Luzes Philips Hue
Quer você tenha lâmpadas, instalações de luz ou tudo mencionado antes, suas luzes Philips Hue são compatíveis com o Google Home.
Dispositivo compatível com o Google Assistente
Escolha entre uma variedade de produtos do Google compatíveis com o Google Assistente ou apenas use seu dispositivo móvel!
Aplicativo Google Home
Baixe o aplicativo Google Home em seu dispositivo móvel.
Hue Bridge (para funcionalidade completa)
Embora você possa conectar o Philips Hue ao Google Home com Bluetooth, a Hue Bridge desbloqueia ainda mais recursos, incluindo suporte para o Matter.
Configure com a Hue Bridge
- Abra o aplicativo Google Home.
- Toque no ícone (+) no canto superior esquerdo.
- Toque em "Configurar dispositivo".
- Toque em "Compatíveis com o Google".
- Na tela seguinte, selecione Philips Hue na lista. Role-a até “Philips Hue” ou digite o termo na barra de pesquisa, no topo da tela.
- Você será redirecionado à página da conta da Philips Hue. Toque em "Sim" para dar permissão ao Google Home para controlar as lâmpadas Hue. O aplicativo vinculará o Philips Hue ao Google Assistente.
- Toque no ícone da seta para a esquerda para retornar à tela principal do aplicativo Google Home. Lá estarão listados todos os cômodos e todas as luzes Philips Hue.
Basta dizer: "OK Google..."
Depois de conectar a Philips Hue ao Google Home, você pode começar a usar sua voz para controlar as luzes!
"Acenda as luzes."
"Apague as luzes da cozinha."
"Acenda a lâmpada ao lado da cama."
"Torne o quarto azul."
"Defina flor da primavera para a sala de estar."
"Diminua as luzes para 60%."
Perguntas e respostas
Quais dispositivos compatíveis com o Google Assistente posso usar para controlar minhas luzes Philips Hue?
Por que minha luz Philips Hue não está aparecendo no aplicativo Google Home?
O que devo fazer se não conseguir conectar minhas lâmpadas Philips Hue ao Google Assistente pelo processo de Configuração integrada do Google?
Quais são os benefícios de se conectar ao Google Home via Matter no Philips Hue app?
Como me conecto ao Google Home pelo Matter no Philips Hue app?
Quais recursos do Google Home são compatíveis com o Matter?
Se eu ativar o Matter para a integração com o Google Home, perderei alguma coisa da minha configuração atual?
Todos os dispositivos Google Home e Google Nest são compatíveis com o Matter?
Compatível com o Matter
Conecte o Google Assistente de forma mais fácil com o Matter. Esse protocolo é perfeito, seguro e preparado para o futuro das casas inteligentes.
Obter suporte
Estamos aqui para ajudar! Se precisar de mais suporte para emparelhar o Philips Hue e o Google Home, confira mais perguntas e respostas ou entre em contato conosco.
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.