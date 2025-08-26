Suporte

Notas de versão

Mantenha-se atualizado com os últimos aprimoramentos nos Philips Hue apps, luzes e acessórios.

 

Notas de versão do produto

Bridge Pro

Hue Bridge Pro

Ler as notas de versão
Bridge

Hue Bridge

Ler as notas de versão
Lâmpadas e luminárias

Lâmpadas e dispositivos de luz

Ler as notas de versão
Hue sync box

Hue sync box

Ler as notas de versão
Câmeras Secure

Câmeras Secure

Ler as notas de versão
Acessórios

Acessórios

Ler as notas de versão

Notas de versão do aplicativo Hue

Aplicativos iOS

Aplicativos iOS

Ler as notas de versão
Android apps

Android apps

Ler as notas de versão
Aplicativos Hue Sync

Aplicativos Hue Sync

Ler as notas de versão

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho