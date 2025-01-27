Com a Philips Hue, não obtém apenas funcionalidades inteligentes — obtém uma configuração doméstica inteligente que funciona perfeitamente em conjunto.
Tudo o que a Philips Hue pode fazer
A sua casa, mais inteligente do que nunca
Controlo automático da iluminação. Personalização fácil. Acessórios inteligentes. Independentemente da forma como as utiliza, estas funcionalidades tornam a vida muito mais fácil.
Controle as suas luzes a partir de qualquer local
Obtenha acesso total ao seu sistema de iluminação inteligente e a controlo seguro das suas luzes a partir de qualquer lugar do mundo - apenas precisa de uma ligação à Internet.
Controlo de luz avançado
Ligue e desligue as luzes automaticamente - em qualquer configuração que pretender. Acorde mais naturalmente e adormeça mais facilmente com iluminação. A Philips Hue controla as suas luzes para que não precise de o fazer.
Conecte acessórios sem fios
Adicione e personalize Hue dimmer switches, sensores de movimento, o exclusivo Tap dial switch, Hue smart buttons e muito mais. Adapte-os à sua configuração (e estilo de vida!) para um controlo totalmente personalizado do seu sistema.
Conecte o seu assistente de casa inteligente favorito
Emparelhe a sua configuração com um assistente de casa inteligente para controlar as suas luzes com comandos de voz. Basta dizer uma palavra para ter luzes ativadas por voz.
Expanda a sua coleção
A iluminação inteligente não é apenas para o interior da sua casa - também pode colocá-la no exterior! Expanda a sua coleção Philips Hue focos para exterior, apliques, faixas de luz e muito mais.
Sistema intuitivo, tecnologia fiável
A Hue Bridge mantém o seu sistema atualizado com funcionalidades intuitivas e com a tecnologia mais recente, permite que os seus produtos funcionem perfeitamente em conjunto e muito mais. Veja exatamente o que a Hue Bridge pode fazer (e como o faz).
Atualizações automáticas
A Hue Bridge é atualizada automaticamente e também atualiza os seus produtos Philips Hue automaticamente. Isto significa que terá sempre as mais recentes funcionalidades de segurança, funcionalidades inteligentes e muito mais.
Tecnologia fiável
Os produtos Philips Hue possuem um chip Zigbee que permite que funcionem em conjunto com tempos de resposta instantâneos e uma conexão ultraestável. O seu sistema utiliza estes chips para criar uma rede em malha, alargando o alcance com cada luz adicionada.
Sem atraso de Wi-Fi
O seu sistema de iluminação inteligente utiliza uma conexão Zigbee, o que significa que a sua ligação à Internet não será prejudicada pelo controlo das suas luzes.
Todas as suas definições num só lugar
Vai mudar de fornecedor de Internet ou substituir o router? Dado que as suas definições são guardadas na Hue Bridge, tudo o que terá de fazer é ligá-la ao novo router. Não é necessário voltar a configurar as suas luzes!
Configuração fácil, controlo fácil
A tecnologia por trás da Hue Bridge é avançada, mas configurá-la é simples. A Hue Bridge funciona em qualquer casa que tenha um router, e tudo o que tem de fazer é ligá-la ao router para começar. Melhor ainda? Apenas precisa de a configurar uma vez. A Hue Bridge fica longe da vista, mas dá-lhe controlo total.
As casas mais inteligentes trabalham em conjunto
A Philips Hue funciona com inúmeros outros dispositivos, plataformas e assistentes de casa inteligente para ajudar a tornar a vida mais fácil.
Tire o máximo partido da iluminação inteligente
Iluminação de ambiente
Crie o ambiente com iluminação inteligente colorida que corresponde ao seu estado de espírito.
Iluminação surround
Sincronize as suas luzes com os seus programas de TV, filmes, jogos e músicas.
Iluminação de bem-estar
Acorde suavemente, adormeça mais facilmente e sinta-se mais revigorado com iluminação.
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
O conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente está ao alcance dos seus dedos! Adicionar uma Hue Bridge à sua configuração demora apenas alguns minutos e melhora a forma como experiencia a Philips Hue.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.