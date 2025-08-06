Assistência
Aviso de Dados para Hue ("Aviso de Dados") - Europa 

Versão: Setembro de 2025 

Este Aviso de Dados explica como pode aceder e partilhar determinados dados relacionados com os seus produtos e serviços Hue, incluindo os dados que são abrangidos e a forma como os tratamos na Europa. Não se esqueça de verificar o(s) Anexo(s) para obter detalhes extras importantes ou exceções que possam ser aplicáveis.

Somos a Signify Netherlands B.V., a empresa por detrás dos produtos e serviços Hue, localizada no High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Países Baixos. Pode obter mais informações sobre nós abaixo. Consulte a secção “Como contactar-nos”.

Quando usamos "você", queremos dizer o "Administrador" / "Proprietário" ou "Usuário Autorizado" de um sistema Hue – consulte a secção 2 dos Termos de Uso da Hue para entender se você é um "Administrador" / "Proprietário" ou "Usuário Autorizado". Se você for um "Usuário Autorizado", não terá acesso aos Dados gerados pelos produtos e serviços Hue em sua casa, exceto pelos Dados vinculados à sua própria conta, ao contrário de um "Administrador"/"Proprietário", que tem direitos de acesso mais amplos. Apenas um aviso: podemos pedir-lhe algumas informações e uma conta Hue para confirmar se é o “Administrador”/"Proprietário" ou “Utilizador autorizado” quando necessário, de forma a mantermos os seus Dados seguros e a garantir que são partilhados com a pessoa certa.

Para dados pessoais, nosso Aviso de Privacidade se aplica e tem prioridade sobre este Aviso de Dados.

Quando mencionamos determinados termos neste Aviso de Dados, como “Dados Prontamente Disponíveis” ou “Titular dos Dados”, estamos a utilizá-los conforme definido na Lei de Dados da UE. Pode encontrar um Glossário no final deste Aviso de Dados que explica alguns dos termos mais importantes. Salientamos que estas definições foram simplificadas para facilitar a sua compreensão, tal como o resto do presente Aviso de Dados. Para obter a redação jurídica exata, você sempre pode verificar as definições na Lei de Dados da UE.

1. Que dados estão incluídos? (tipo, formato, frequência de coleta e volume)

Os Dados abrangidos neste Aviso de Dados são indicados no(s) Anexo(s) e se aplicam à Europa – usamos o termo "Dados" neste Aviso de Dados para "Dados Facilmente Disponíveis", a menos que indiquemos o contrário.

Agrupámos os dados em duas secções: "Dados de Produtos" e "Dados de Serviços Relacionados".

A tabela abaixo fornece informações adicionais:

 

Dados do produto

Dados de serviço relacionados

Formato

JSON

JSON

Frequência de coleta

Normalmente, de 10 a 100 itens de dados por dia, dependendo do uso do sistema

Normalmente, 0 a 100 itens de dados por dia, dependendo do uso do sistema

Volume

Normalmente 30-400 KB por dia

Normalmente 0-400 KB por dia

Geração de dados contínua e em tempo real

Os dados do produto são gerados somente quando eventos acontecem ou estados mudam.

 

2. Como armazenamos dados?

Manteremos os Dados por até 2 (dois) anos a partir da data em que os coletamos, a menos que lhe informemos o contrário.

Alguns produtos Hue são indiretamente capazes de armazenar Dados num servidor remoto. Confira o Anexo 1 para mais informações sobre cada produto Hue.

Os dados nos produtos são armazenados apenas temporariamente e são substituídos quando um novo estado é registrado. Nenhum histórico ou registro é salvo no produto.

Se armazenarmos Dados, fá-lo-emos em servidores baseados em nuvem. Podemos transferir Dados para países localizados fora do Espaço Econômico Europeu. Para mais informações sobre este tópico, consulte a secção "Quando transferimos os seus dados para o estrangeiro" no nosso Aviso de Privacidade.

3. Como pode aceder, partilhar e apagar Dados?  

Pode aceder direta ou indiretamente. O acesso direto permite que você recupere seus Dados do Produto em tempo real, enquanto com o acesso indireto, você receberá seus Dados (como Dados Prontamente Disponíveis) em um arquivo em massa por e-mail. Pode fazer um pedido através do nosso formulário online e selecionar o tipo de acesso que prefere. Para obter acesso direto, você precisa ser um "Administrador" / "Proprietário" com uma conta Hue, pois ela lhe dá acesso a todos os Dados do Produto gerados em sua casa.

Para acesso direto aos Dados do Produto, observe que quase todos os nossos produtos Hue (exceto o Hue Sync Box) têm uma interface Zigbee. O protocolo Zigbee está disponível publicamente em https://csa-iot.org/ e permite o acesso aos Dados do Produto das luzes e acessórios Hue. Não requer a Philips Hue Bridge. No entanto, se um produto Hue estiver ligado a uma Philips Hue Bridge, a melhor forma de aceder aos Dados do Produto é através da interface CLIP da Philips Hue Bridge (localmente), que será disponibilizada ao utilizador mediante pedido através do nosso formulário online. Nós então concedemos-lhe um direito limitado, revogável, intransferível e não exclusivo de acessar e usar a API, estritamente para recuperar Dados do Produto. Este direito não inclui a capacidade de sublicenciar ou compartilhar o acesso com terceiros. Você não pode modificar, adaptar ou alterar a API; copiar, distribuir, compartilhar, exibir, publicar ou transmitir qualquer parte dela; e/ou fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou criar trabalhos derivados dela. Este direito não inclui a capacidade de utilizar a API para modificar o estado e as definições do dispositivo (naturalmente, se também o pretender fazer, pode registar-se para utilizar a nossa API para “Finalidade de Programador” - consulte https://developers.meethue.com/). A API e quaisquer materiais relacionados, incluindo melhorias ou modificações, continuam sendo nossa propriedade (e de nossos licenciadores) e são protegidos por leis de propriedade intelectual. Você não deve usar a API de nenhuma forma que viole leis ou ordens judiciais ou que possa prejudicar a nós ou a terceiros. Você não deve introduzir malware, vírus ou outros componentes prejudiciais, nem tentar desabilitar ou ignorar quaisquer recursos de segurança de nossos sistemas. Observe que não garantimos acesso ininterrupto, oportuno, seguro ou sem erros à API.

Se quiser partilhar os seus Dados de Produto (de produtos Hue associados a uma Hue Bridge), através de acesso direto, com alguém na Europa (um "terceiro"), não há problema, é simples! Basta seguir estes passos simples:

Etapa 1: peça ao terceiro para visitar https://developers.meethue.com/.

Etapa 2: O terceiro precisará se registrar e seguir as instruções na página.

Etapa 3: Após o registro, o terceiro pode solicitar credenciais de integração de nuvem para nuvem.

Etapa 4: para obter sua permissão para acessar seus Dados do Produto, veja o que acontece:

· O terceiro pode criar um link de solicitação de autorização

·        Com esta ligação, pode iniciar sessão na sua conta Hue e conceder uma autorização de acesso a terceiros.

Etapa 5: depois que você der permissão, o terceiro receberá acesso e poderá começar a usar a API para visualizar seus Dados do Produto em tempo real.

Você pode sempre solicitar o fim do compartilhamento de dados por meio da sua conta Hue (faça login em https://www.philips-hue.com/account).

 

O uso de nossas APIs para obter seus Dados do Produto é regulado por termos específicos (a serem aceitos pelo terceiro durante a Etapa 2 acima) para conceder ao terceiro direitos de obter seus Dados do Produto e proteger nossos direitos e o sistema Hue para todos os usuários Hue.

Se desejar que terceiros recebam seus Dados (como Dados Prontamente Disponíveis) por meio de acesso indireto, você pode informar-nos selecionando essa opção no nosso formulário de admissão on-line.

Transferiremos apenas os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados que solicitar ou autorizar, incluindo informações relacionadas com a sua utilização (por exemplo, metadados). Não partilharemos os seus dados pessoais sem o seu consentimento explícito. Deve acordar com as entidades com quem partilha Dados de Produto e Dados de Serviços Relacionados a salvaguarda e utilização responsável dos mesmos, por exemplo, que os protejam com medidas de segurança adequadas e que apenas os utilizem para o serviço que lhes é prestado. Não estão autorizados a utilizar os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados para desenvolver produtos que concorram com os produtos Hue e não podem vender ou partilhar os Dados de Produtos e os Dados de Serviços Relacionados com alguém que não esteja autorizado.

Concorda em utilizar os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados de forma responsável e em não os partilhar de formas nocivas.

Compartilhar dados de produtos e dados de serviços relacionados não custará nada.

 

Pretende apagar os seus Dados?
Eis como o fazer, consoante o tipo de dados:

  • Dados (como Dados Prontamente Disponíveis): pode eliminar a sua Conta Hue através do menu de definições disponível na sua App Hue ou no site Philips Hue. Também pode enviar-nos um pedido de eliminação de privacidade.
  • Para dados no dispositivo: realize uma reposição de fábrica do seu produto Hue.
  • Para dados armazenados localmente nas suas aplicações Hue: pode simplesmente desinstalar a aplicação.

4. Como usamos os dados?

Na secção 3b dos Termos de Utilização do Hue, explicamos como nós e os nossos afiliados do grupo Signify utilizam os Dados.  Só partilhamos os Dados com terceiros conforme aqui descrito.

5. Como você pode entrar em contato conosco

Se tiver alguma dúvida ou precisar de apoio, não hesite em contactar a nossa equipa através de https://www.philips-hue.com/support.

Atenção: nem sempre somos os detentores dos dados. Se você usar um sistema de terceiros para conectar seus produtos Hue, esse terceiro poderá se tornar o Titular dos Dados em vez de nós. Talvez você precise então exercer seus direitos de acesso com esse terceiro. Para mais detalhes, confira o(s) Anexo(s). 

6. Os dados contêm algum segredo comercial?

Pense em um segredo comercial como a maneira única como fabricamos um produto ou serviço. É algo valioso que gostaríamos de proteger para que ninguém mais possa usá-lo para competir conosco. Alguns Dados podem conter segredos comerciais. Se for o caso, informá-lo-emos, e o segredo comercial pertence à Signify Holding B.V..

7. Reclamações e Resolução de Disputas

Você tem o direito de apresentar reclamações sobre nossas práticas de tratamento de dados à autoridade competente do seu país de residência.

8. Por quanto tempo isso se aplica?

Enquanto estiver a utilizar ativamente os produtos e serviços Hue como "Administrador", "Proprietário" ou "Utilizador Autorizado", manterá os seus direitos de acesso e partilha. Isso também se baseia em quanto tempo mantemos os Dados.

De tempos em tempos, podemos atualizar este Aviso de Dados, por exemplo, se houver alterações em produtos, serviços ou Dados. Se o fizermos, publicaremos o Aviso de Dados atualizado em nosso site Philips Hue. 

9. Glossário da Lei de Dados

Confira nosso Glossário abaixo para entender os principais termos usados neste Aviso de Dados. Lembre-se: simplificamos essas definições para torná-las mais fáceis de seguir. Para o texto legal oficial, você pode consultar a Lei de Dados da UE.

a.       Produto conectado: Isso significa apenas um dispositivo inteligente — algo que coleta informações sobre como você o usa ou o que está a acontecer ao seu redor e pode compartilhar essas informações pela Internet, por uma rede sem fio ou diretamente do dispositivo. Sempre que mencionamos Produto Hue Neste Aviso de Dados, estamos a falar de um Produto Conectado.

b.       Titular dos Dados: Esta é a parte — como nós — que coleta Dados do Produto e Dados de Serviços Relacionados de seus produtos ou serviços Hue. Somos o Titular dos Dados quando temos permissão para usar ou compartilhar esses dados, com base na lei ou no que concordamos com você.

c.        Europa: Este Aviso de Dados se aplica a usuários na União Europeia. Se você estiver a usar produtos e serviços Hue disponibilizados na UE, este Aviso de Dados é relevante para você.

d.       Dados de Produto: estas são as informações que o seu produto Hue cria quando o utiliza, como quando é ligado e desligado ou com que frequência o utiliza. São dados que o produto foi projetado para compartilhar, seja pela internet, por uma rede sem fio ou diretamente do dispositivo. Ele pode ser acessado por você, por nós ou, às vezes, por terceiros.

e.       Dados Prontamente Disponíveis: este é o tipo de dados que já temos na nossa cloud do seu produto Hue ou de serviços relacionados, como a forma como o produto é utilizado ou as respetivas definições. São dados aos quais temos permissão de acessar e aos quais podemos chegar facilmente, sem nenhuma etapa complicada.

f.         Serviço Relacionado: diz respeito aos elementos digitais, como aplicações ou software, de que o seu produto Hue necessita para funcionar corretamente. Parte disso vem com o produto quando você o compra e, sem ele, seu produto pode não fazer o que deveria. Outras vezes, ele pode ser adicionado posteriormente (por nós ou por terceiros) para atualizar ou ajustar o funcionamento do seu produto. Sempre que mencionamos Serviços ou aplicações Hue Neste Aviso de Dados, estamos a falar de um Serviço Relacionado.

g.     Dados de Serviços Relacionados: diz respeito ao registo digital que é criado quando utiliza serviços associados ao seu produto Hue, como utilizar a aplicação, definir rotinas ou ativar automatizações. Inclui ações propositadas suas (como alterar uma definição) e outras que ocorrem em segundo plano enquanto está a utilizar o serviço.

Anexo-1 Produtos conectados (produtos Hue)

 

Tipo de dados do produto

Capacidade de armazenar dados em um servidor remoto

Interruptores

Pressionamentos de botões, nível da bateria, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Sim, indiretamente.

 

Nota: os Produtos Associados podem ser associados a um back-end na cloud através de um gateway/ponte/dispositivo de controlo, por exemplo, a Philips Hue Bridge, qualquer outra ponte Zigbee-a-IP, um router Border Matter, um dispositivo Amazon Alexa, Google Home ou Apple Home, uma aplicação para smartphone e outros[1].

Sensores de movimento

Movimento, temperatura2, nível de luz[2], nível da bateria, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Sensores de abertura/fecho

Abrir/fechar, deteção de adulteração, nível da bateria, estado da conectividade, configuração do dispositivo

Luzes

Ligado/desligado, nível de escurecimento, temperatura da cor, cor, dinâmica, parâmetros de rede, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Dispositivos com luzes e interruptores

A soma dos dados listados nas seções de luzes e interruptores acima

Smart Plug

Ligado/desligado, parâmetros de rede, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Carrilhão

Som ligado/desligado, volume do som, identificador do som, duração, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Hue Bridge

Configurações e estados relacionados a luz, sala, zona, cena, área de entretenimento, área de movimento, dispositivo, automação e botão de link, estado de conectividade, configuração do dispositivo

Sim

Câmara e campainha

Dados de vídeo, imagem e áudio,

Eventos de detecção de movimento, objeto e áudio, nível da bateria (para câmeras de bateria), estado de conectividade, pressionamentos de botão (para campainha), configuração do dispositivo

Sim

Hue Sync Box

Dados de uso, como sincronização de luz ligada/desligada, entrada, modo, duração; estado de conectividade, configuração do dispositivo

Sim

 

 

[1] A Signify não é a detentora dos dados se os Produtos Conectados forem usados com um gateway/ponte/dispositivo de controle de terceiros diferente do Philips Hue Bridge.

[2] Os sensores de movimento são capazes de medir a temperatura e o nível de luz continuamente e em tempo real. 

Anexo-2 Serviços Relacionados (Serviços Hue)

 

Tipo de dados de serviço relacionado

Aplicação Hue[3]

Dados sobre a forma como a aplicação está a ser utilizada para controlo de luzes, transferência de cenas, criação e utilização, automatizações, Hue Secure, sincronização de luzes (entretenimento) e configurações do sistema Hue

Aplicativo Hue Sync TV3

Dados de uso, como sincronização de luz ligada/desligada, modo, duração; estado de conectividade, configuração do aplicativo

Aplicativo para PC3

Serviços de Nuvem Segura Hue3

Dados sobre a forma como os Serviços Hue Secure são utilizados no que diz respeito ao armar/desarmar, à visualização em direto e aos eventos relacionados com a visualização de clipes de vídeo, aos eventos de segurança, incluindo notificações push, cronologia, alarmes (luzes), eventos para a Hue Bridge para casos de utilização convenientes, definições de configuração da câmara e segurança

Serviços Gerais Hue Cloud3

Dados que permitem a descoberta do Bridge e a conexão de aplicativos e serviços (incluindo aplicativos e serviços de terceiros) por meio da nuvem ao Bridge. Gestão de dispositivos, geolocalização baseada no endereço IP, dados relacionados com a conta e com a Casa

 

[3] A quantidade de dados depende do consentimento do Usuário para coletar dados analíticos opcionais.

