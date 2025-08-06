Aviso de Dados

3. Como pode aceder, partilhar e apagar Dados?

Pode aceder direta ou indiretamente. O acesso direto permite que você recupere seus Dados do Produto em tempo real, enquanto com o acesso indireto, você receberá seus Dados (como Dados Prontamente Disponíveis) em um arquivo em massa por e-mail. Pode fazer um pedido através do nosso formulário online e selecionar o tipo de acesso que prefere. Para obter acesso direto, você precisa ser um "Administrador" / "Proprietário" com uma conta Hue, pois ela lhe dá acesso a todos os Dados do Produto gerados em sua casa.

Para acesso direto aos Dados do Produto, observe que quase todos os nossos produtos Hue (exceto o Hue Sync Box) têm uma interface Zigbee. O protocolo Zigbee está disponível publicamente em https://csa-iot.org/ e permite o acesso aos Dados do Produto das luzes e acessórios Hue. Não requer a Philips Hue Bridge. No entanto, se um produto Hue estiver ligado a uma Philips Hue Bridge, a melhor forma de aceder aos Dados do Produto é através da interface CLIP da Philips Hue Bridge (localmente), que será disponibilizada ao utilizador mediante pedido através do nosso formulário online. Nós então concedemos-lhe um direito limitado, revogável, intransferível e não exclusivo de acessar e usar a API, estritamente para recuperar Dados do Produto. Este direito não inclui a capacidade de sublicenciar ou compartilhar o acesso com terceiros. Você não pode modificar, adaptar ou alterar a API; copiar, distribuir, compartilhar, exibir, publicar ou transmitir qualquer parte dela; e/ou fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou criar trabalhos derivados dela. Este direito não inclui a capacidade de utilizar a API para modificar o estado e as definições do dispositivo (naturalmente, se também o pretender fazer, pode registar-se para utilizar a nossa API para “Finalidade de Programador” - consulte https://developers.meethue.com/). A API e quaisquer materiais relacionados, incluindo melhorias ou modificações, continuam sendo nossa propriedade (e de nossos licenciadores) e são protegidos por leis de propriedade intelectual. Você não deve usar a API de nenhuma forma que viole leis ou ordens judiciais ou que possa prejudicar a nós ou a terceiros. Você não deve introduzir malware, vírus ou outros componentes prejudiciais, nem tentar desabilitar ou ignorar quaisquer recursos de segurança de nossos sistemas. Observe que não garantimos acesso ininterrupto, oportuno, seguro ou sem erros à API.

Se quiser partilhar os seus Dados de Produto (de produtos Hue associados a uma Hue Bridge), através de acesso direto, com alguém na Europa (um "terceiro"), não há problema, é simples! Basta seguir estes passos simples:

Etapa 1: peça ao terceiro para visitar https://developers.meethue.com/.

Etapa 2: O terceiro precisará se registrar e seguir as instruções na página.

Etapa 3: Após o registro, o terceiro pode solicitar credenciais de integração de nuvem para nuvem.

Etapa 4: para obter sua permissão para acessar seus Dados do Produto, veja o que acontece:

· O terceiro pode criar um link de solicitação de autorização

· Com esta ligação, pode iniciar sessão na sua conta Hue e conceder uma autorização de acesso a terceiros.

Etapa 5: depois que você der permissão, o terceiro receberá acesso e poderá começar a usar a API para visualizar seus Dados do Produto em tempo real.

Você pode sempre solicitar o fim do compartilhamento de dados por meio da sua conta Hue (faça login em https://www.philips-hue.com/account).

O uso de nossas APIs para obter seus Dados do Produto é regulado por termos específicos (a serem aceitos pelo terceiro durante a Etapa 2 acima) para conceder ao terceiro direitos de obter seus Dados do Produto e proteger nossos direitos e o sistema Hue para todos os usuários Hue.

Se desejar que terceiros recebam seus Dados (como Dados Prontamente Disponíveis) por meio de acesso indireto, você pode informar-nos selecionando essa opção no nosso formulário de admissão on-line.

Transferiremos apenas os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados que solicitar ou autorizar, incluindo informações relacionadas com a sua utilização (por exemplo, metadados). Não partilharemos os seus dados pessoais sem o seu consentimento explícito. Deve acordar com as entidades com quem partilha Dados de Produto e Dados de Serviços Relacionados a salvaguarda e utilização responsável dos mesmos, por exemplo, que os protejam com medidas de segurança adequadas e que apenas os utilizem para o serviço que lhes é prestado. Não estão autorizados a utilizar os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados para desenvolver produtos que concorram com os produtos Hue e não podem vender ou partilhar os Dados de Produtos e os Dados de Serviços Relacionados com alguém que não esteja autorizado.

Concorda em utilizar os Dados de Produto e os Dados de Serviços Relacionados de forma responsável e em não os partilhar de formas nocivas.

Compartilhar dados de produtos e dados de serviços relacionados não custará nada.

Pretende apagar os seus Dados?

Eis como o fazer, consoante o tipo de dados: