A Philips Hue Secure proporciona-lhe tranquilidade com a sensação de que está sempre alguém em casa. Além disso, os planos Secure permitem-lhe escolher exatamente como pretende monitorizar a sua casa em tempo real. Escolha o mais adequado para a sua instalação e tire o máximo partido da segurança doméstica brilhante com a Philips Hue.

Gratuito

As câmaras Philips Hue Secure incluem acesso instantâneo e gratuito a funcionalidades padrão, incluindo transmissão em direto, alarmes luminosos e sonoros, notificações instantâneas e muito mais.
Plano básico

Obtém 30 dias de histórico de vídeo e também funcionalidades avançadas, como zonas de atividade, clipes de vídeo e ainda alertas mais inteligentes. Subscreva este plano para um máximo de duas câmaras e pague por câmara.
Plano Plus

Obtém 60 dias de histórico de vídeo e também funcionalidades avançadas, como zonas de atividade, clipes de vídeo e ainda alertas mais inteligentes. Subscreva este plano para um máximo de 10 câmaras e pague uma taxa fixa por todas.

Comparação dos planos de segurança doméstica

€0/Ano

€39,99 por câmara/ano

€99,99/Ano

Transmissão em direto

Alarmes luminosos e sonoros¹ ²

Notificações imediatas de movimentos¹

Encriptação de vídeo ponto a ponto

Zonas cegas

Instantâneos de vídeo

Gravação de clipes de vídeo consecutivos

Zonas de atividade

Deteção de pessoas, animais, veículos e encomendas baseada em inteligência artificial

Histórico de vídeo

30 dias
60 dias

Câmaras

Todas as câmaras
Pagamento por câmara
Todas as câmaras³

Desbloqueie funcionalidades avançadas com um plano

Gravação de clipes de vídeo

Gravação de clipes de vídeo

Com um plano, a câmara começa a gravar assim que é detetado movimento e, em seguida, encripta o vídeo, guarda-o na nuvem e permite-lhe exportá-lo para o seu dispositivo móvel.
Zonas de atividade e de encomendas

Zonas de atividade e de encomendas

Crie uma zona para alertas mais detalhados que indiquem se a câmara foi acionada por uma pessoa, uma encomenda ou um veículo. Pode até excluir áreas, como o passeio, para evitar alertas desnecessários.
Histórico de vídeo

Histórico de vídeo

Escolha entre um histórico de vídeo de 30 ou 60 dias e veja as gravações realizadas pela câmara durante eventos de movimento detetados nesse período.

Explore os planos na Philips Hue app

Tudo a postos para tirar o máximo partido da sua câmara Secure? Os planos estão disponíveis na App ou na Play Store através da Hue app. Para subscrever um plano, abra a Hue app e aceda a Configurações > Segurança > Planos.

Perguntas e respostas

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

A Hue Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes luminosos, automatização de simulação de presença e a capacidade de ampliar a sua instalação de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).

¹ Philips Hue Bridge necessária.
² Luzes Philips Hue necessárias.
³ Máximo de 10 câmaras.

