A Philips Hue Secure proporciona-lhe tranquilidade com a sensação de que está sempre alguém em casa. Além disso, os planos Secure permitem-lhe escolher exatamente como pretende monitorizar a sua casa em tempo real. Escolha o mais adequado para a sua instalação e tire o máximo partido da segurança doméstica brilhante com a Philips Hue.
Planos de segurança doméstica
Gratuito
As câmaras Philips Hue Secure incluem acesso instantâneo e gratuito a funcionalidades padrão, incluindo transmissão em direto, alarmes luminosos e sonoros, notificações instantâneas e muito mais.
Plano básico
Obtém 30 dias de histórico de vídeo e também funcionalidades avançadas, como zonas de atividade, clipes de vídeo e ainda alertas mais inteligentes. Subscreva este plano para um máximo de duas câmaras e pague por câmara.
Plano Plus
Obtém 60 dias de histórico de vídeo e também funcionalidades avançadas, como zonas de atividade, clipes de vídeo e ainda alertas mais inteligentes. Subscreva este plano para um máximo de 10 câmaras e pague uma taxa fixa por todas.
Comparação dos planos de segurança doméstica
Transmissão em direto
Alarmes luminosos e sonoros¹ ²
Notificações imediatas de movimentos¹
Encriptação de vídeo ponto a ponto
Zonas cegas
Instantâneos de vídeo
Gravação de clipes de vídeo consecutivos
Zonas de atividade
Deteção de pessoas, animais, veículos e encomendas baseada em inteligência artificial
Histórico de vídeo
Câmaras
Desbloqueie funcionalidades avançadas com um plano
Gravação de clipes de vídeo
Com um plano, a câmara começa a gravar assim que é detetado movimento e, em seguida, encripta o vídeo, guarda-o na nuvem e permite-lhe exportá-lo para o seu dispositivo móvel.
Zonas de atividade e de encomendas
Crie uma zona para alertas mais detalhados que indiquem se a câmara foi acionada por uma pessoa, uma encomenda ou um veículo. Pode até excluir áreas, como o passeio, para evitar alertas desnecessários.
Histórico de vídeo
Escolha entre um histórico de vídeo de 30 ou 60 dias e veja as gravações realizadas pela câmara durante eventos de movimento detetados nesse período.
Perguntas e respostas
Os planos Secure têm um limite quanto ao número de câmaras que posso adicionar?
Como posso ver quantos dias restam na minha versão de avaliação gratuita de 30 dias de um plano Secure?
As funcionalidades avançadas que obtenho com um plano Secure requerem uma Philips Hue Bridge?
Qual é a política de reembolso dos planos Secure?
Não consegue encontrar uma resposta?
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
A Hue Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes luminosos, automatização de simulação de presença e a capacidade de ampliar a sua instalação de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).
¹ Philips Hue Bridge necessária.
² Luzes Philips Hue necessárias.
³ Máximo de 10 câmaras.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.