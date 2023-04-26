Ao associar a Philips Hue com a Apple Home, pode usar a Siri para controlar as luzes com a voz.
De que comandos de voz da Siri precisa?
Os 10 principais comandos da Siri para Philips Hue
- Acende as luzes.
- Apaga as luzes.
- Apaga as luzes de baixo.
- Acende as luzes da sala de estar no máximo.
- Ajusta o brilho no andar de baixo para 50%.
- Que luzes estão acesas na sala de estar?
- Torna as luzes do quarto azuis.
- Bom dia.
- Boa noite.
- Ativa o modo Ler na sala de estar.
Comandos básicos da Siri
- Encontra todas as minhas luzes Hue.
- Acende a luz de secretária.
- As luzes estão acesas lá em baixo?
- Torna a sala de estar mais luminosa.
Comandos de cores da Siri
- Acende a luz azul clara na sala de estar.
- Define as luzes da entrada para dourado.
- Torna as minhas luzes verde lima.
- Define as luzes da sala de estar para púrpura.
- Torna o candeeiro da mesa de cabeceira cor de rosa.
- Torna as luzes da cozinha cor de laranja.
As luzes inteligentes Philips Hue oferecem 16 milhões de cores, por isso, seja criativo nas cores que pede para a Siri definir. Escolha cores mais invulgares, como carmesim, rosa salmão, turquesa, ciano, azul celeste, magenta, chartreuse ou lavanda, para realmente personalizar a sua casa.
Comandos de cenários e soluções de luz
- Define as luzes da cozinha para o modo Revitalizar.
- Liga o modo Aurora oceânica na sala de estar.
- Define o modo Pôr do sol da savana no escritório.
- Liga o modo Outono de ouro na sala privada.
- Define o quarto principal para o modo Lagoa azul.
Mais do que uma cor, pode utilizar comandos de voz para definir soluções de luz, criadas por designers de iluminação para proporcionar a melhor luz para as suas atividades diárias (ou cenários), que oferecem uma combinação de cores. Antes de utilizar estes comandos, terá de guardar os cenários que pretende utilizar no HomeKit.
Comandos da Hue sync box
- Liga a Hue sync box.
- Desliga a Hue sync box.
- Define a Hue sync box para iniciar.
- Define a Hue sync box para parar.
- Define a Hue sync box para a PlayStation 4.
- Define a intensidade da Hue sync box para subtil.
- Define a intensidade da Hue sync box para moderada.
- Define a intensidade da Hue sync box para alta.
- Define a intensidade da Hue sync box para intensa.
- Define a Hue sync box para jogo/vídeo/música.