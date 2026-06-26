Philips Hue e sua TV LG

Deixe que as suas luzes reajam ao conteúdo no ecrã da sua TV LG com a aplicação Hue Sync TV.

Homem e mulher sentados no sofá em frente a um televisor LG com iluminação Hue roxa e azul

App Sync TV em televisores LG

Sincronize as suas luzes Hue com o que vê na sua LG TV.

Explore a aplicação

Como sincronizar luzes com televisor LG

Hue Play gradient lightstrip, Hue Bridge e lâmpada em fundo branco

Verificar a compatibilidade

A aplicação Sync TV é compatível com televisores LG 2024 e mais recentes com webOS24 ou superior. Se a sua TV suportar a aplicação, esta será apresentada quando a procurar nas Aplicações.

Encontrar televisores compatíveis
LG TV montado na parede com três luzes inteligentes Hue

Configurar o seu sistema Hue

Precisará de pelo menos uma luz Philips Hue de cores um Hue Bridge para sincronizar as suas luzes com a sua TV LG.

Comprar Hue Bridge

Obter a aplicação Sync TV

Transfira a aplicação para o seu televisor, configure-a e prepare-se para sincronizar!

Explore a aplicação

As melhores luzes para sincronização

Play gradient lightstrip 55”

Play gradient lightstrip 55”

Hue Play gradient lightstrip de 75” e maiores

Hue Play gradient lightstrip de 75” e maiores

Hue Bridge

Hue Bridge

Embalagem dupla de barra de luz Play

Embalagem dupla de barra de luz Play

Play gradient lightstrip 65”

Play gradient lightstrip 65”

Candeeiro de pé alto Signe gradiente

Candeeiro de pé alto Signe gradiente

Tubo de luz Hue Play gradiente compacto

Tubo de luz Hue Play gradiente compacto

Televisor LG pendurado na parede da sala de estar rodeado de luzes coloridas

LG

A LG forneceu produtos, serviços e funcionalidades de alta qualidade aos seus utilizadores nos últimos 60 anos — incluindo vários dispositivos para casas inteligentes.

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Perguntas e respostas

Quais são as TVs LG compatíveis com a aplicação Hue Sync TV?

Suporte de produtos Hue para a aplicação TV da LG

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