Deixe que as suas luzes reajam ao conteúdo no ecrã da sua TV LG com a aplicação Hue Sync TV.
Philips Hue e sua TV LG
App Sync TV em televisores LG
Sincronize as suas luzes Hue com o que vê na sua LG TV.
Como sincronizar luzes com televisor LG
Verificar a compatibilidade
A aplicação Sync TV é compatível com televisores LG 2024 e mais recentes com webOS24 ou superior. Se a sua TV suportar a aplicação, esta será apresentada quando a procurar nas Aplicações.
Configurar o seu sistema Hue
Precisará de pelo menos uma luz Philips Hue de cores um Hue Bridge para sincronizar as suas luzes com a sua TV LG.
Obter a aplicação Sync TV
Transfira a aplicação para o seu televisor, configure-a e prepare-se para sincronizar!
LG
A LG forneceu produtos, serviços e funcionalidades de alta qualidade aos seus utilizadores nos últimos 60 anos — incluindo vários dispositivos para casas inteligentes.
Perguntas e respostas
Quais são as TVs LG compatíveis com a aplicação Hue Sync TV?
Quais são as TVs LG compatíveis com a aplicação Hue Sync TV?
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