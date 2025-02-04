Veja a sua música ganhar vida

Quer esteja a relaxar com música ambiente ou a encarnar a estrela de rock que há em si, a sua música torna-se uma experiência que ouve, vê e sente.

Configurar o Philips Hue + Spotify

Só precisa de algumas coisas para usar o Philips Hue + Spotify: uma Hue Bridge, luzes com capacidade de cor e qualquer dispositivo de áudio.

Etapa 1 para configurar Hue + Spotify na aplicação

Crie o seu espaço

Vai precisar de luzes com capacidade de cor agrupadas numa área de entretenimento na Philips Hue app. Ainda não tem uma área de entretenimento? Pode configurá-la quando associar as suas contas.

Etapa 2 para configurar Hue + Spotify na aplicação

Associe as suas contas

Abra o separador de sincronização na Philips Hue app e siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão nas suas contas Philips Hue e Spotify.

Etapa 3 para configurar Hue + Spotify na aplicação

Veja os sons

Toque em Iniciar sincronização no separador Sincronizar e comece a ouvir uma música ou lista de reprodução em qualquer dispositivo que esteja com sessão iniciada na sua conta Spotify - um telemóvel, tablet ou até mesmo o seu computador.

Uma sinfonia de luz e som

A iluminação inteligente Philips Hue e a música Spotify estão em perfeita harmonia. Aproveite ao máximo a sua música — e mude a forma como a experiencia.

Integração profunda na aplicação

Integração profunda

A Philips Hue gera scripts de iluminação para refletir a batida da música — e com o Spotify, o algoritmo é ainda mais avançado. Os scripts de iluminação são ajustados perfeitamente a cada música, combinando com o género, estado de espírito e métrica.

Personalizar a luz ao sincronizar com música

Personalize a forma como sincroniza

Ajuste a sua experiência regulando a intensidade, o brilho e até mesmo a paleta de cores das suas luzes. A sua música é pessoal, por isso as suas luzes também o devem ser. 

Utilize qualquer dispositivo de som para a sincronização

Utilize qualquer dispositivo de áudio

Nenhum sistema de som é demasiado pequeno para o Philips Hue + Spotify. Utilize um sistema de som envolvente completo ou relaxe com auscultadores ligados ao seu telemóvel.

Explore a sincronização com música
Funciona com luzes com capacidade de cor Philips Hue

Funciona com luzes com capacidade de cor Philips Hue

Crie uma área de entretenimento com as luzes inteligentes que adora. O Philips Hue + Spotify requer luzes de ambiente Philips Hue White and color ambiance e uma Hue Bridge. 

Comprar a coleção
Spotify a aplicação e a funcionalidade para sincronizar com luzes Philips Hue

Obter Spotify

O Philips Hue + Spotify funciona com contas Spotify gratuitas ou pagas. Crie uma conta Spotify, descarregue a aplicação para o seu telemóvel ou computador e comece a desfrutar da enorme biblioteca de músicas e listas de reprodução. 

Ir para Spotify
Conjunto de lâmpadas Philips Hue, Hue Bridge e focos inteligentes

É necessária uma Hue Bridge e luzes coloridas

Para ver as suas luzes reagirem à música, precisa de luzes inteligentes Philips Hue com capacidade de cor e de uma Hue Bridge. 

Veja como funciona

As nossas principais escolhas

Luz de acentuação portátil Go

Luz de acentuação portátil Go

Candeeiro de mesa Iris

Candeeiro de mesa Iris

Candeeiro de pé alto Signe gradiente

Candeeiro de pé alto Signe gradiente

Perguntas Frequentes

A sincronização de música para o Spotify funciona com todos os produtos Hue?

Qual a diferença entre sincronizar com o Spotify e o Modo de Música na aplicação Hue Sync?

Qual a diferença entre a integração Hue + Spotify e as aplicações de terceiros?

As contas Spotify Family são compatíveis? / Que tipos de contas Spotify são compatíveis?

Posso efetuar a sincronização da música sem uma conta Spotify?

Preciso de uma conta Spotify Premium para utilizar a funcionalidade de sincronização de música Hue?

Como posso ligar a Philips Hue app ao Spotify?

Posso usar assistentes de voz para controlar a experiência da Hue e do Spotify?

Qual é a versão da aplicação necessária para a funcionalidade Spotify?