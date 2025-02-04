Quer esteja a relaxar com música ambiente ou a encarnar a estrela de rock que há em si, a sua música torna-se uma experiência que ouve, vê e sente.
Veja a sua música ganhar vida
Configurar o Philips Hue + Spotify
Só precisa de algumas coisas para usar o Philips Hue + Spotify: uma Hue Bridge, luzes com capacidade de cor e qualquer dispositivo de áudio.
Crie o seu espaço
Vai precisar de luzes com capacidade de cor agrupadas numa área de entretenimento na Philips Hue app. Ainda não tem uma área de entretenimento? Pode configurá-la quando associar as suas contas.
Associe as suas contas
Abra o separador de sincronização na Philips Hue app e siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão nas suas contas Philips Hue e Spotify.
Veja os sons
Toque em Iniciar sincronização no separador Sincronizar e comece a ouvir uma música ou lista de reprodução em qualquer dispositivo que esteja com sessão iniciada na sua conta Spotify - um telemóvel, tablet ou até mesmo o seu computador.
Uma sinfonia de luz e som
A iluminação inteligente Philips Hue e a música Spotify estão em perfeita harmonia. Aproveite ao máximo a sua música — e mude a forma como a experiencia.
Integração profunda
A Philips Hue gera scripts de iluminação para refletir a batida da música — e com o Spotify, o algoritmo é ainda mais avançado. Os scripts de iluminação são ajustados perfeitamente a cada música, combinando com o género, estado de espírito e métrica.
Personalize a forma como sincroniza
Ajuste a sua experiência regulando a intensidade, o brilho e até mesmo a paleta de cores das suas luzes. A sua música é pessoal, por isso as suas luzes também o devem ser.
Utilize qualquer dispositivo de áudio
Nenhum sistema de som é demasiado pequeno para o Philips Hue + Spotify. Utilize um sistema de som envolvente completo ou relaxe com auscultadores ligados ao seu telemóvel.
Obter Spotify
O Philips Hue + Spotify funciona com contas Spotify gratuitas ou pagas. Crie uma conta Spotify, descarregue a aplicação para o seu telemóvel ou computador e comece a desfrutar da enorme biblioteca de músicas e listas de reprodução.
É necessária uma Hue Bridge e luzes coloridas
Para ver as suas luzes reagirem à música, precisa de luzes inteligentes Philips Hue com capacidade de cor e de uma Hue Bridge.