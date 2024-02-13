Controle as suas luzes Philips Hue utilizando o Assistente Google com dezenas de comandos de voz.
De que comandos de voz do Google Home precisa?
- Liga todas as luzes.
- Desliga todas as luzes.
- Que luzes estão acesas na sala de estar?
- Que luzes estão acesas na cozinha?
- Reduz as luzes no corredor.
- Adormece as minhas luzes.
- Acorda as minhas luzes.
- Ativa o modo Relaxar na sala privada.
- Ativa o modo Ler no escritório.
A Philips Hue funciona com o OK Google para o controlo de voz das suas luzes. Basta dizer "OK Google" e substituir estes exemplos com as suas próprias configurações pessoais de luz e divisão.
Comandos de cores do Google Home
- Torna a luz azul clara na sala de estar.
- Define as luzes da entrada para dourado.
- Torna as minhas luzes verde lima.
- Define as luzes da sala de estar para púrpura.
- Torna o candeeiro da mesa de cabeceira cor de rosa.
- Torna a cozinha laranja claro.
Existem muitos outros nomes de cores que pode utilizar, incluindo, sem limitação, carmesim, salmão, laranja, amarelo, verde, turquesa, ciano, azul celeste, azul, púrpura, rosa e lavanda.
Comandos para Adormecer e Acordar tranquilo
- Liga o modo Acordar tranquilo.
- Acorda-me às 7:00. Este comando define um alarme matinal que aciona as luzes para começarem a aumentar gradualmente 30 minutos antes.
- Acorda-me às 7:00 durante a semana.
- Desliga o modo Acordar tranquilo.
- Adormece as minhas luzes.
- Acorda as minhas luzes.
- Acorda as luzes no quarto do Bruno.
- Adormece as luzes no quarto da Cátia.
A função Adormecer e Acordar tranquilo inspira-se na influência da luz no seu ciclo de sono. Pode definir o seu nascer e pôr do sol pessoal através de um simples pedido ao Google. O Acordar tranquilo com sincronização de alarmes não é atualmente suportado em dispositivos móveis.