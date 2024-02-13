Comandos de voz do Google Home para Philips Hue

Comandos de voz do Google Home para Philips Hue

Controle as suas luzes Philips Hue utilizando o Assistente Google com dezenas de comandos de voz.

Os 10 principais comandos do Google Home para Philips Hue

  • Liga todas as luzes.
  • Desliga todas as luzes.
  • Que luzes estão acesas na sala de estar?
  • Que luzes estão acesas na cozinha?
  • Reduz as luzes no corredor.
  • Adormece as minhas luzes.
  • Acorda as minhas luzes.
  • Ativa o modo Relaxar na sala privada.
  • Ativa o modo Ler no escritório.
A Philips Hue funciona com o OK Google para o controlo de voz das suas luzes. Basta dizer "OK Google" e substituir estes exemplos com as suas próprias configurações pessoais de luz e divisão.

Comandos básicos do Google Home

  • Acende as luzes Hue.
  • Que luzes estão acesas na cozinha?
  • Reduz as luzes no corredor.
  • Aumenta as luzes da cozinha em 20%.
  • Torna as luzes da sala mais brilhantes.
  • Desliga o candeeiro da secretária.

Comandos de cores do Google Home

  • Torna a luz azul clara na sala de estar.
  • Define as luzes da entrada para dourado.
  • Torna as minhas luzes verde lima.
  • Define as luzes da sala de estar para púrpura.
  • Torna o candeeiro da mesa de cabeceira cor de rosa.
  • Torna a cozinha laranja claro.

Existem muitos outros nomes de cores que pode utilizar, incluindo, sem limitação, carmesim, salmão, laranja, amarelo, verde, turquesa, ciano, azul celeste, azul, púrpura, rosa e lavanda.

Comandos de cenários e soluções de luz

  • Ativa o modo Revitalizar na cozinha.
  • Ativa o modo Aurora oceânica na sala de estar.
  • Ativa o modo Pôr do sol na savana no escritório.
  • Ativa o modo Outono dourado na sala privada.
  • Ativa o modo Lagoa azul no quarto principal.

Comandos para Adormecer e Acordar tranquilo

  • Liga o modo Acordar tranquilo.
  • Acorda-me às 7:00. Este comando define um alarme matinal que aciona as luzes para começarem a aumentar gradualmente 30 minutos antes.
  • Acorda-me às 7:00 durante a semana.
  • Desliga o modo Acordar tranquilo.
  • Adormece as minhas luzes.
  • Acorda as minhas luzes.
  • Acorda as luzes no quarto do Bruno.
  • Adormece as luzes no quarto da Cátia.

A função Adormecer e Acordar tranquilo inspira-se na influência da luz no seu ciclo de sono. Pode definir o seu nascer e pôr do sol pessoal através de um simples pedido ao Google. O Acordar tranquilo com sincronização de alarmes não é atualmente suportado em dispositivos móveis.

Comandos da Hue sync box

  • Ativa a Hue sync box.
  • Inicia a sincronização de luzes.
  • Define a Hue sync box para HDMI 1.
  • Define a Hue sync box para vídeo.
  • Define a intensidade da Hue sync box extrema.
  • Ilumina a Hue sync box.

Comandos Philips Hue + Spotify

  • Inicia a sincronização de música.
  • Para a sincronização de música.