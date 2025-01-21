Extensão de cabo para exterior de 5 m
O cabo de extensão pode ser utilizado para aumentar a distância entre a fonte de alimentação e o primeiro ponto de luz ou para aumentar a distância entre pontos de luz. O comprimento máximo total do sistema por fonte de alimentação é de 35 metros.
Destaques de produtos
- Acessório
- Extensão
- Comprimento de 5 m
- Preto
Fácil de instalar e estender
Ilumine os caminhos escuros, destaque os seus espaços exteriores ou crie um ambiente único no seu pátio. Faça-o você mesmo com postes ou focos Hue. Os produtos baseiam-se numa tensão baixa, são seguros de utilizar e fáceis de instalar. Iluminação exterior sem complicação: crie e expanda como deseja.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético