Grande plano frente de Acessório Extensão de cabo para exterior de 5 m

Extensão de cabo para exterior de 5 m

O cabo de extensão pode ser utilizado para aumentar a distância entre a fonte de alimentação e o primeiro ponto de luz ou para aumentar a distância entre pontos de luz. O comprimento máximo total do sistema por fonte de alimentação é de 35 metros.

Destaques de produtos

  • Acessório
  • Extensão
  • Comprimento de 5 m
  • Preto
Fácil de instalar e estender

Ilumine os caminhos escuros, destaque os seus espaços exteriores ou crie um ambiente único no seu pátio. Faça-o você mesmo com postes ou focos Hue. Os produtos baseiam-se numa tensão baixa, são seguros de utilizar e fáceis de instalar. Iluminação exterior sem complicação: crie e expanda como deseja.

