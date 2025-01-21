Grande plano frente de Acessório Módulo de aplique Philips Hue

Módulo de aplique Philips Hue

Integre os seus painéis de parede Nanoleaf Triangle, Mini Triangle e Hexagon no ecossistema Hue. O módulo de aplique Philips Hue permite-lhe controlar e personalizar os seus painéis Nanoleaf juntamente com as suas luzes Hue – trazendo a experiência Hue aos seus painéis de parede para uma experiência expressiva em toda a divisão, perfeita para qualquer estado de espírito. Inclua os seus painéis Nanoleaf em efeitos de luz, automatizações e programas para uma configuração unificada de iluminação inteligente. Basta encaixar o módulo de aplique num dos seus painéis para começar. Se já for utilizador da Hue e tem painéis Nanoleaf em casa, esta é a forma mais fácil de os integrar no seu ecossistema Hue.

Destaques de produtos

  • Controlo por aplicação Hue e por voz
  • Controlo com a aplicação Hue: até 100 painéis
  • Incluir Nanoleaf nos efeitos de luz
  • Crie uma experiência que abrange todo o ambiente
  • Para triângulos e hexágonos Nanoleaf
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Controle-a à sua maneira

Controle-a à sua maneira

Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Plástico

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

O interruptor

Compatível com

Outros