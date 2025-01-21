Módulo de aplique Philips Hue
Integre os seus painéis de parede Nanoleaf Triangle, Mini Triangle e Hexagon no ecossistema Hue. O módulo de aplique Philips Hue permite-lhe controlar e personalizar os seus painéis Nanoleaf juntamente com as suas luzes Hue – trazendo a experiência Hue aos seus painéis de parede para uma experiência expressiva em toda a divisão, perfeita para qualquer estado de espírito. Inclua os seus painéis Nanoleaf em efeitos de luz, automatizações e programas para uma configuração unificada de iluminação inteligente. Basta encaixar o módulo de aplique num dos seus painéis para começar. Se já for utilizador da Hue e tem painéis Nanoleaf em casa, esta é a forma mais fácil de os integrar no seu ecossistema Hue.
Destaques de produtos
- Controlo por aplicação Hue e por voz
- Controlo com a aplicação Hue: até 100 painéis
- Incluir Nanoleaf nos efeitos de luz
- Crie uma experiência que abrange todo o ambiente
- Para triângulos e hexágonos Nanoleaf
Controle-a à sua maneira
Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Plástico