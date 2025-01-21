Integre os seus painéis de parede Nanoleaf Triangle, Mini Triangle e Hexagon no ecossistema Hue. O módulo de aplique Philips Hue permite-lhe controlar e personalizar os seus painéis Nanoleaf juntamente com as suas luzes Hue – trazendo a experiência Hue aos seus painéis de parede para uma experiência expressiva em toda a divisão, perfeita para qualquer estado de espírito. Inclua os seus painéis Nanoleaf em efeitos de luz, automatizações e programas para uma configuração unificada de iluminação inteligente. Basta encaixar o módulo de aplique num dos seus painéis para começar. Se já for utilizador da Hue e tem painéis Nanoleaf em casa, esta é a forma mais fácil de os integrar no seu ecossistema Hue.