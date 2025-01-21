*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Transformador MR16
Fabricado para as lâmpadas Philips Hue MR16. Instale com segurança as suas lâmpadas inteligentes MR16 com este transformador compatível com EMI, que converte a eletricidade da sua casa na baixa tensão utilizada pelas lâmpadas MR16.
Destaques de produtos
- Concebido para as lâmpadas Hue MR16
- Converte 230 V em 12 V
- Potência de saída de 15 W
- Vida útil de até 40.000 horas
Compatível com a maioria dos transformadores
As lâmpadas inteligentes Philips HUE MR16 funcionam com a mesma baixa tensão de 12 V que as lâmpadas MR16 normais – são compatíveis com a maioria dos transformadores.*
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie o ambiente certo com luz branca suave
Desfrute da tonalidade perfeita de luz branca quente para complementar qualquer decoração e para ajudá-lo nas suas tarefas diárias. Totalmente regulável, a iluminação inteligente Hue White é o ponto de partida perfeito para criar o ambiente certo na sua casa (emissão de lúmenes elevada)
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Bêge
Material
sintético