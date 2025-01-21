*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
A60 – Lâmpada inteligente E27
Dê um estilo vintage às suas lâmpadas de luz convencionais com esta lâmpada de filamento LED regulável com uma base E27. De estilo vintage, mas modernas, as lâmpadas de filamento permitem fazer tudo o que as outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz.
Destaques de produtos
- Filamento White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Lâmpada vintage com luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
O design "vintage" alia-se às capacidades modernas
Capte o visual popular das lâmpadas de Edison, com um distinto globo transparente e bobina interior incandescente, com as lâmpadas de filamentos inteligentes. Estas lâmpadas LED inteligentes de estilo retro combinam a aparência da simplicidade do design "vintage" com o poder da iluminação inteligente Philips Hue.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie o ambiente certo com luz branca suave
As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x115