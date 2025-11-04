Assistência
Grande plano frente de Filamento Hue White Ambiance Pack de 1 A60 B22 Filamento Padrão

Pack de 1 A60 B22 Filamento Padrão

As lâmpadas vintage combinam características modernas com esta lâmpada inteligente LED A60. Esta lâmpada LED apresenta uma forma clássica, filamento interno em espiral, luz branca quente a fria regulável e uma base B22.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • Filamento White Ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca quente a fria
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações

  • Dimensões (PxAxD)

    60x114

