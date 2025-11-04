Pack de 1 A60 B22 Filamento Padrão
As lâmpadas vintage combinam características modernas com esta lâmpada inteligente LED A60. Esta lâmpada LED apresenta uma forma clássica, filamento interno em espiral, luz branca quente a fria regulável e uma base B22.
Destaques de produtos
- Filamento White Ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca quente a fria
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x114