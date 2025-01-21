*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Globo G93 – Lâmpada inteligente E27
Afirme o seu estilo com uma lâmpada em globo LED redonda com um design de filamentos enroscados. Têm um estilo vintage, mas são igualmente modernas: as lâmpadas de filamento podem fazer tudo o que outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz.
Destaques de produtos
- Filamento White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Lâmpada vintage com luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
O design "vintage" alia-se às capacidades modernas
Capte o visual popular das lâmpadas de Edison, com um distinto globo transparente e bobina interior incandescente, com as lâmpadas de filamentos inteligentes. Estas lâmpadas LED inteligentes de estilo retro combinam a aparência da simplicidade do design "vintage" com o poder da iluminação inteligente Philips Hue.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
Obtenha controlo sem mãos das suas luzes e utilize apenas a sua voz! Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada. *Funciona com o Google Assistant e a Amazon Alexa.
Crie o ambiente certo com luz branca suave
As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
95x150