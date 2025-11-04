Pack de 1 A60 B22 Filamento Padrão
Dê um estilo vintage às suas lâmpadas de luz convencionais com esta lâmpada de filamento LED regulável com uma base B22. De estilo vintage, mas modernas, as lâmpadas de filamento permitem fazer tudo o que as outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz.
Destaques de produtos
- Filamento White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Lâmpada vintage com luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
113x2