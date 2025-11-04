Pack de 1 G125 B22 Filamento Globo
Afirme o seu estilo com uma lâmpada em globo LED redonda com um design de filamentos enroscados. Têm um estilo vintage, mas são igualmente modernas: as lâmpadas de filamento podem fazer tudo o que outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz.
Destaques de produtos
- Filamento White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Lâmpada vintage com luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
190x5