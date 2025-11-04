Assistência
Grande plano frente de Filamento Hue White Pack de 1 G125 B22 Filamento Globo

Pack de 1 G125 B22 Filamento Globo

Afirme o seu estilo com uma lâmpada em globo LED redonda com um design de filamentos enroscados. Têm um estilo vintage, mas são igualmente modernas: as lâmpadas de filamento podem fazer tudo o que outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • Filamento White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Lâmpada vintage com luz branca suave
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
