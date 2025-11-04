Pack de 1 ST72 B22 Filamento Edison
A lâmpada ST72, a versão grande de filamento alongado estilo Edison, inclui capacidade Bluetooth, filamento em espiral e um elegante revestimento âmbar para uma abordagem moderna de um design vintage. Utilize com Bluetooth ou adicione uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- Filamento White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Lâmpada vintage com luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
162x3