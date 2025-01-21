Descubra uma forma divertida e flexível de decorar com luz – a faixa de luz flexível Essential! Dobre-a em qualquer formato que possa imaginar e transforme-a numa peça decorativa central para paredes na sala de estar, no escritório em casa ou num quarto de criança. Utilize a faixa de luz flexível à volta de espelhos e móveis de parede. Defina qualquer gradiente de cores, incluindo efeitos de luz néon apelativos para um ambiente mais vibrante. Dê o primeiro passo para entrar no mundo da iluminação inteligente Hue — controle-a com a aplicação Hue ou através da sua voz com um assistente de casa inteligente, defina automatizações e escolha entre dezenas de efeitos de luz.