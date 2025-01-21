A faixa de luz Hue Essential é a forma simples e acessível de desfrutar de iluminação decorativa em qualquer espaço dentro da sua casa sem comprometer a qualidade da luz. A faixa de luz Essential cria um ambiente magnífico ao pintar as paredes com um gradiente de luz colorida para combinar com cada estado de espírito ou ocasião. Instale e oculte facilmente a faixa de luz atrás de aparelhos de TV, debaixo de prateleiras ou atrás de móveis de quarto. Personalize a faixa de luz, cortando-a para a adaptar perfeitamente a qualquer espaço. Dê o primeiro passo para entrar no mundo da iluminação inteligente Hue — controle-a com a aplicação Hue ou através da sua voz com um assistente de casa inteligente, defina automatizações e escolha entre dezenas de efeitos de luz.