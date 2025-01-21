Faixa de luz Hue Essential de 5 m
A faixa de luz Hue Essential é a forma simples e acessível de desfrutar de iluminação decorativa em qualquer espaço dentro da sua casa sem comprometer a qualidade da luz. A faixa de luz Essential cria um ambiente magnífico ao pintar as paredes com um gradiente de luz colorida para combinar com cada estado de espírito ou ocasião. Instale e oculte facilmente a faixa de luz atrás de aparelhos de TV, debaixo de prateleiras ou atrás de móveis de quarto. Personalize a faixa de luz, cortando-a para a adaptar perfeitamente a qualquer espaço. Dê o primeiro passo para entrar no mundo da iluminação inteligente Hue — controle-a com a aplicação Hue ou através da sua voz com um assistente de casa inteligente, defina automatizações e escolha entre dezenas de efeitos de luz.
Destaques de produtos
- Cenas e efeitos personalizáveis
- Tecnologia RGBIC
- Corte para adaptar a qualquer espaço
- Desbloqueie todas as funcionalidades com uma Hue Bridge
- Controlo por aplicação e por voz
Pronto(a) para entrar no mundo entusiasmante da iluminação inteligente Hue? A gama Essencial de faixas LED oferece uma forma simples, acessível e divertida de começar a explorar o ecossistema Hue. Seja para adicionar iluminação decorativa a uma única divisão ou a toda a sua casa, as fitas LED Hue Essencial incluem as melhores funcionalidades, concebidas para transformar qualquer espaço com cores, cenários e efeitos divertidos, que também incluem néon. A gama Essencial é rápida e fácil de instalar. Transfira a aplicação premiada Hue para controlar e personalizar. As faixas de luz Essencial também são compatíveis com os produtos Hue avançados, para quando desejar elevar a sua instalação.
Dê vida à sua casa com milhões de cores: perfeitas para criar o ambiente ideal para qualquer ocasião. Quer esteja a preparar o ambiente para celebrar, socializar ou simplesmente relaxar, as faixas de luz Hue Essencial são a sua escolha ideal para transformar qualquer divisão com efeitos impressionantes de iluminação de parede. Quer dar asas à sua criatividade? Leve a iluminação a outro nível e utilize as faixas de luz como iluminação direta. Os efeitos de luz néon são uma forma apelativa de emoldurar espelhos, realçar móveis ou até criar formas para transformar as paredes em arte personalizada. Seja para relaxar ou celebrar, as faixas de luz Hue Essencial criam o ambiente perfeito para cada momento.
As faixas de luz Hue Essencial oferecem mais do que simples iluminação: transformam o seu espaço numa tela de luz vibrante e personalizável. Explore a galeria de cenas na aplicação Hue, onde encontrará uma coleção selecionada de efeitos de luz coloridos e temáticos, criados para se adaptarem a todos os estados de espírito. Do calor reconfortante de um pôr do sol na Savana aos tons pastel vibrantes de Cancun, há um efeito para cada momento. Selecione um efeito predefinido que combine com seu estilo, crie o seu próprio efeito ou desfrute dos efeitos dinâmicos como o brilho cintilante das estrelas ou o aconchego de uma lareira. Independentemente do seu estado de espírito, as faixas de luz Essencial deixam a sua imaginação brilhar!
A Hue Bridge e a Bridge Pro apresentam um amplo conjunto de funcionalidades avançadas de iluminação inteligente. Incluem efeitos de luz incríveis, iluminação surround para sincronizar com o entretenimento doméstico, integração do sistema de segurança de casa Hue Secure com luzes e câmaras, controlo por voz através de assistentes inteligentes e várias automatizações inteligentes. A Hue Bridge é o nosso hub de luz inteligente mais avançado, mais rápido, compatível com mais luzes e acessórios e mais funcionalidades. A aplicação premiada Hue é a forma mais intuitiva e completa de organizar, controlar e personalizar todas as suas faixas de luz Hue Essencial e quaisquer outros produtos Hue que adicionar à sua configuração no futuro.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Multicolor
Cor(es)
multi
Material
Silicone