Assistência
Grande plano frente de Hue Adaptador de corrente da barra de luzes Philips Hue Play

Adaptador de corrente da barra de luzes Philips Hue Play

Ligue até três barras de luzes Play a este adaptador de corrente branco e defina um cenário com um banho colorido de luz inteligente.

Destaques de produtos

  • Adaptador de corrente
  • Conecte 3 Play light bars
  • White
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis ​​e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.

Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis ​​e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso do produto

Assistência

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho