Adaptador de corrente para luz de acentuação Philips Hue Go
Carregue a sua luz portátil Go com este adaptador de corrente e leve um toque de cor ou um centro de mesa para definir o estado de espírito onde quiser.
Destaques de produtos
- Adaptador de corrente
- Para Go portable light
- White
Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético