Adaptador de corrente Philips Hue (entrada única)
Utilize este adaptador de corrente preto para ligar as suas luzes Philips Hue. Funciona com Signe, Bloom, Iris, tubo de luz Hue Play gradient, Hue Play gradient lightstrip para TV e PC e Hue sync box.
Destaques de produtos
- Adaptador de corrente
- Potência de até 20 W
- Preto
Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético