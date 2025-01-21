*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Cabo suspenso para lâmpadas de filamento de tamanho grande branco
Complemente perfeitamente as suas lâmpadas de filamento com este cabo suspenso de tamanho grande em branco! Especialmente concebido com a sustentabilidade em mente, este equipamento impresso em 3D foi criado com materiais reciclados e biocirculares.
Destaques de produtos
- Feito para Filament bulbs
- White
- Fabricado com materiais reciclados
- Comprimento do pendente de 22,5 cm
- Altura ajustável até 175 cm
Fabricado com materiais reciclados
O cabo suspenso para as lâmpadas de filamento é fabricado com materiais reciclados. Foram impressos em 3D utilizando materiais biocirculares, como biomassa e resíduos naturais, para o ajudar a dar mais um passo em direção a uma casa inteligente mais sustentável.
Disponível em dois tamanhos e cores
O cabo suspenso, disponível em dois tamanhos e duas cores, foi fabricado especificamente para as lâmpadas de filamento. Integre-as perfeitamente no seu sistema de iluminação inteligente existente com apenas um toque na aplicação!
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético