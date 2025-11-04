Cabo suspenso para lâmpadas de filamento de tamanho médio branco
Complemente perfeitamente as suas lâmpadas de filamento com este cabo suspenso de tamanho médio em branco! Especialmente concebido com a sustentabilidade em mente, este equipamento impresso em 3D foi criado com materiais reciclados e biocirculares.
Destaques de produtos
- Feito para Filament bulbs
- White
- Fabricado com materiais reciclados
- Comprimento da suspensão de 16,5 cm
- Altura ajustável até 175 cm
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético