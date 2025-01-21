*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Câmara com bateria Secure
Deixe que a Philips Hue vigie a sua casa por si! Obtenha transmissão de vídeo em tempo real nítida e em 1080p, acenda as luzes ou receba um alerta no seu dispositivo móvel quando é detetado movimento, podendo mesmo acionar um alarme sonoro com um toque na Hue app. Esta câmara de segurança doméstica sem fios é fácil de montar e instalar em qualquer casa.
Destaques de produtos
- Encriptação ponto a ponto
- Vídeo HD 1080P
- Alimentação a bateria
- Suporte de parede incluído
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.
Monitorize a sua casa
Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.
Simule que está em casa
Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto