Grande plano frente de Hue Câmara com bateria Secure

Câmara com bateria Secure

Deixe que a Philips Hue vigie a sua casa por si! Obtenha transmissão de vídeo em tempo real nítida e em 1080p, acenda as luzes ou receba um alerta no seu dispositivo móvel quando é detetado movimento, podendo mesmo acionar um alarme sonoro com um toque na Hue app. Esta câmara de segurança doméstica sem fios é fácil de montar e instalar em qualquer casa.

Destaques de produtos

  • Encriptação ponto a ponto
  • Vídeo HD 1080P
  • Alimentação a bateria
  • Suporte de parede incluído
Localizar um manual de produto
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.

Monitorize a sua casa

Monitorize a sua casa

Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.

Simule que está em casa

Simule que está em casa

Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

Funcionalidade extra/acessório incl.

Especificações técnicas

A câmara

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho