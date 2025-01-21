Assistência
Grande plano frente de Hue Campainha de vídeo com fios Hue

Campainha de vídeo com fios Hue

Nunca perca um visitante ou um pacote com a campainha de vídeo Hue. Receba alertas instantâneos quando alguém estiver à porta ou passar por perto. Veja tudo claramente, de dia e de noite, com vídeo nítido em 2K e tecnologia Starlight. Interaja com qualquer pessoa, a partir de qualquer lugar, com conversação bidirecional, mesmo à sua porta. Ative as suas luzes Philips Hue com deteção de movimento, aumentando a sua segurança visual.

Destaques de produtos

  • Resolução de vídeo 2K com vista de grande angular
  • A deteção de movimento aciona notificações e ativa as luzes Philips Hue
  • Áudio bidirecional para uma comunicação fácil
  • Reprodução de cores reais dia e noite
  • Visibilidade noturna infravermelha
Quando a campainha de vídeo deteta movimento, as luzes Philips Hue acendem-se automaticamente. Quando alguém toca à campainha, as luzes piscam suavemente, para que saiba que está alguém à porta.

Receba alertas instantâneos quando for detetado algum movimento. Confira o feed de vídeo em direto e fale com os visitantes utilizando o microfone integrado – para sua tranquilidade, mesmo quando está ausente.

Instale a campainha com fio em apenas alguns passos simples, concebida para se adaptar perfeitamente a qualquer porta.

Adicione um sinal sonoro sem fios inteligente para receber notificações sonoras em qualquer lugar da sua casa, para que saiba sempre quando alguém está à porta.

Faça a gestão da sua campainha, sinal sonoro e luzes Philips Hue, tudo através da aplicação Hue, sem precisar de várias aplicações. Receba alertas instantâneos, personalize as definições e mantenha a ligação a partir de qualquer lugar, diretamente do seu smartphone ou tablet.

Desfrute da resolução 2K e de uma vista de 180° da cabeça aos pés, perfeita para avistar visitantes e encomendas à sua porta.

Veja vídeos nítidos e realistas a qualquer hora. A tecnologia Starlight melhora o desempenho em condições de pouca luz, proporcionando uma visão clara e colorida da sua porta, mesmo em condições de quase escuridão.

