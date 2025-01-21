Nunca perca um visitante ou um pacote com a campainha de vídeo Hue. Receba alertas instantâneos quando alguém estiver à porta ou passar por perto. Veja tudo claramente, de dia e de noite, com vídeo nítido em 2K e tecnologia Starlight. Interaja com qualquer pessoa, a partir de qualquer lugar, com conversação bidirecional, mesmo à sua porta. Ative as suas luzes Philips Hue com deteção de movimento, aumentando a sua segurança visual.