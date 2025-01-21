Assistência
Grande plano frente de Hue Cone de mesa para lâmpadas Lightguide (areia)

Cone de mesa para lâmpadas Lightguide (areia)

Feito especialmente para lâmpadas Lightguide, este candeeiro de mesa foi impresso em 3D com uma textura ondulada exclusiva e um acabamento em areia mate.

Destaques de produtos

  • Feito para lâmpadas globo e triangulares Lightguide
  • Areia
  • Fabricado com materiais reciclados
  • Acabamento mate
  • Não se destina a venda individual
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Bêge

  • Material

    sintético

Diversos

Dimensões e peso do produto

Assistência

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho