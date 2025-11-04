Assistência
Perifo flexible connector in a rectangular shape, white color, matte finish, with visible copper contact points and braided cable.

Conector Perifo flexível branco

Crie quase todas as formas de iluminação em calha com o conector flexível. Ligue a calhas e dobre o conector em qualquer direção. Em alternativa, utilize-o para passar a iluminação em calha do teto até a parede. Apenas para a iluminação em calha Perifo.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • Conecta duas calhas
  • Crie um canto em qualquer ângulo
  • Ocupa 17,6 cm na calha
  • Adiciona até 3,5 cm ao comprimento total
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Garantia

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros