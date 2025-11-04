Conector Perifo flexível branco
Crie quase todas as formas de iluminação em calha com o conector flexível. Ligue a calhas e dobre o conector em qualquer direção. Em alternativa, utilize-o para passar a iluminação em calha do teto até a parede. Apenas para a iluminação em calha Perifo.
Destaques de produtos
- Conecta duas calhas
- Crie um canto em qualquer ângulo
- Ocupa 17,6 cm na calha
- Adiciona até 3,5 cm ao comprimento total
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético