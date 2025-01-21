*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Conjunto de campainha de vídeo com fios Secure
Nunca perca um visitante ou uma entrega com o conjunto de sinal sonoro e campainha Hue: receba alertas instantâneos de movimento e visitantes, veja tudo em 2K com a tecnologia Starlight e mantenha a ligação com a comunicação bidirecional a partir de qualquer lugar. A campainha aciona as luzes Philips Hue e envia notificações em tempo real, enquanto o sinal sonoro inteligente emite alertas sonoros. Tudo funciona perfeitamente com as luzes e acessórios Hue para elevar a segurança da sua casa, de dia e de noite.
Destaques de produtos
- Resolução de vídeo 2K com vista de grande angular
- A deteção de movimento aciona notificações e ativa as luzes Philips Hue
- Áudio bidirecional para uma comunicação fácil
- Notificação sonora em qualquer lugar da sua casa
- Aciona alarmes sonoros
Receba alertas instantâneos quando for detetado algum movimento. Confira o feed de vídeo em direto e fale com os visitantes utilizando o microfone integrado – para sua tranquilidade, mesmo quando está ausente.
Quando a campainha de vídeo deteta movimento, as luzes Philips Hue acendem-se automaticamente. E quando alguém toca à campainha, as luzes piscam suavemente, para que saiba que está alguém à porta.
Veja a transmissão em direto da sua campainha de vídeo em ecrãs inteligentes compatíveis através da Alexa, do Assistente Google ou do Apple Home.
Desfrute da resolução 2K e de uma vista de 180° da cabeça aos pés, perfeita para avistar visitantes e encomendas à sua porta.
Faça a gestão da sua campainha, sinal sonoro e luzes Philips Hue, tudo através da aplicação Hue, sem precisar de várias aplicações. Receba notificações instantâneas, personalize as definições e mantenha a ligação a partir de qualquer lugar.
Veja vídeos nítidos e realistas a qualquer hora. A tecnologia Starlight melhora o desempenho em condições de pouca luz, proporcionando uma visão clara e colorida da sua porta, mesmo em condições de quase escuridão.
Ligue o sinal sonoro inteligente em qualquer tomada da sua casa.
Receba alertas sonoros em toda a sua casa e notificações instantâneas no seu telemóvel quando alguém está à porta.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Plástico