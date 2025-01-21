Assistência
Grande plano frente de Hue Conjunto de campainha de vídeo com fios Secure

Conjunto de campainha de vídeo com fios Secure

Nunca perca um visitante ou uma entrega com o conjunto de sinal sonoro e campainha Hue: receba alertas instantâneos de movimento e visitantes, veja tudo em 2K com a tecnologia Starlight e mantenha a ligação com a comunicação bidirecional a partir de qualquer lugar. A campainha aciona as luzes Philips Hue e envia notificações em tempo real, enquanto o sinal sonoro inteligente emite alertas sonoros. Tudo funciona perfeitamente com as luzes e acessórios Hue para elevar a segurança da sua casa, de dia e de noite.

Destaques de produtos

  • Resolução de vídeo 2K com vista de grande angular
  • A deteção de movimento aciona notificações e ativa as luzes Philips Hue
  • Áudio bidirecional para uma comunicação fácil
  • Notificação sonora em qualquer lugar da sua casa
  • Aciona alarmes sonoros
Receba alertas instantâneos quando for detetado algum movimento. Confira o feed de vídeo em direto e fale com os visitantes utilizando o microfone integrado – para sua tranquilidade, mesmo quando está ausente.

Quando a campainha de vídeo deteta movimento, as luzes Philips Hue acendem-se automaticamente. E quando alguém toca à campainha, as luzes piscam suavemente, para que saiba que está alguém à porta.

Veja a transmissão em direto da sua campainha de vídeo em ecrãs inteligentes compatíveis através da Alexa, do Assistente Google ou do Apple Home.

Desfrute da resolução 2K e de uma vista de 180° da cabeça aos pés, perfeita para avistar visitantes e encomendas à sua porta.

Faça a gestão da sua campainha, sinal sonoro e luzes Philips Hue, tudo através da aplicação Hue, sem precisar de várias aplicações. Receba notificações instantâneas, personalize as definições e mantenha a ligação a partir de qualquer lugar.

Veja vídeos nítidos e realistas a qualquer hora. A tecnologia Starlight melhora o desempenho em condições de pouca luz, proporcionando uma visão clara e colorida da sua porta, mesmo em condições de quase escuridão.

Ligue o sinal sonoro inteligente em qualquer tomada da sua casa.

Receba alertas sonoros em toda a sua casa e notificações instantâneas no seu telemóvel quando alguém está à porta.

