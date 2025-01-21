Grande plano frente de Hue Difusor para a lanterna de parede Turaco Hue

Difusor para a lanterna de parede Turaco Hue

O difusor da sua lanterna de parede Turaco ficou descolorido, sujo ou danificado devido à exposição prolongada ao ar livre? Agora, pode simplesmente substituir o difusor por um novo fácil de instalar, garantindo a utilização contínua das suas luzes de exterior sem a necessidade de substituir todo o equipamento.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • Resistência às intempéries
  • Fácil de colocar
  • Compatível com Turaco
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Design e acabamento

  • Material

    Polipropileno

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Compatível com

Outros