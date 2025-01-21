Difusor para a lanterna de parede Turaco Hue
O difusor da sua lanterna de parede Turaco ficou descolorido, sujo ou danificado devido à exposição prolongada ao ar livre? Agora, pode simplesmente substituir o difusor por um novo fácil de instalar, garantindo a utilização contínua das suas luzes de exterior sem a necessidade de substituir todo o equipamento.
Destaques de produtos
- Resistência às intempéries
- Fácil de colocar
- Compatível com Turaco
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Material
Polipropileno