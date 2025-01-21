Grande plano frente de Hue Difusor para pé/pedestal Turaco Hue

Difusor para pé/pedestal Turaco Hue

O difusor do seu candeeiro de pé ou pedestal Turaco ficou descolorido, sujo ou danificado devido à exposição prolongada ao ar livre? Agora, pode simplesmente substituir o difusor por um novo fácil de instalar, garantindo a utilização contínua das suas luzes de exterior sem a necessidade de substituir todo o equipamento.

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Destaques de produtos

  • Resistência às intempéries
  • Fácil de colocar
  • Compatível com Turaco
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Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis ​​e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.

Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis ​​e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.

Especificações

Design e acabamento

  • Material

    Polipropileno

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Compatível com

Outros