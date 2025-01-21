A fita de luz Liane 360° combina design premium com iluminação inteligente. O seu brilho de 360° complementa e realça subtilmente as linhas arquitetónicas das paredes da sua casa, criando uma expressão refinada do seu estilo pessoal. Concebida com a tecnologia OmniGlow, a Liane proporciona uma linha de luz ultrassuave e uniforme que confere profundidade, calor e uma sofisticação discreta aos interiores minimalistas. Alterne facilmente entre luz branca pura e nítida para tarefas, tons de branco quente para relaxamento ou gradientes suaves de cores delicadas para criar o ambiente ideal. Crie uma linha de luz vertical e estável ao prender o peso na extremidade inferior da corda luminosa, dando mais caráter às paredes e aos cantos dos quartos e corredores. A aplicação Hue premiada oferece controlo inteligente, automatizações e cenários personalizados, adaptados ao seu estilo de vida.