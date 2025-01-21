Fita de luz Philips Hue Liane 360°, 3 m
A fita de luz Liane 360° combina design premium com iluminação inteligente. O seu brilho de 360° complementa e realça subtilmente as linhas arquitetónicas das paredes e tetos da sua casa, criando uma expressão refinada do seu estilo pessoal. Concebida com a tecnologia OmniGlow, a Liane proporciona uma linha de luz ultrassuave e uniforme que confere profundidade, calor e uma sofisticação discreta aos interiores minimalistas. Alterne facilmente entre luz branca pura e nítida para tarefas, tons de branco quente para relaxamento ou gradientes suaves de cores delicadas para criar o ambiente ideal. Dê um toque subtil às salas de estar e ao escritório em casa, instalando-a nas paredes e ao longo das linhas do teto. Instale-a sobre secretárias e molde a fita de luz para criar um ponto focal único A aplicação Hue premiada oferece controlo inteligente, automatizações e cenários personalizados, adaptados ao seu estilo de vida.
Destaques de produtos
- Iluminação uniforme a 360°, branca e colorida
- Gradientes ultrassuaves OmniGlow
- Corte à medida e monte à sua maneira
- Controlo inteligente com a aplicação Hue
- PSU e acessórios incluídos
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim