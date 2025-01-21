Grande plano frente de Hue Fita de luz Philips Hue Liane 360°, 3 m

Fita de luz Philips Hue Liane 360°, 3 m

A fita de luz Liane 360° combina design premium com iluminação inteligente. O seu brilho de 360° complementa e realça subtilmente as linhas arquitetónicas das paredes e tetos da sua casa, criando uma expressão refinada do seu estilo pessoal. Concebida com a tecnologia OmniGlow, a Liane proporciona uma linha de luz ultrassuave e uniforme que confere profundidade, calor e uma sofisticação discreta aos interiores minimalistas. Alterne facilmente entre luz branca pura e nítida para tarefas, tons de branco quente para relaxamento ou gradientes suaves de cores delicadas para criar o ambiente ideal. Dê um toque subtil às salas de estar e ao escritório em casa, instalando-a nas paredes e ao longo das linhas do teto. Instale-a sobre secretárias e molde a fita de luz para criar um ponto focal único A aplicação Hue premiada oferece controlo inteligente, automatizações e cenários personalizados, adaptados ao seu estilo de vida.

Destaques de produtos

  • Iluminação uniforme a 360°, branca e colorida
  • Gradientes ultrassuaves OmniGlow
  • Corte à medida e monte à sua maneira
  • Controlo inteligente com a aplicação Hue
  • PSU e acessórios incluídos
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Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros