Fonte de iluminação de 40 W externa
Comece facilmente o sistema de iluminação inteligente para exterior com esta fonte de alimentação para exterior, que permite acrescentar até 40 W de luzes diferentes. Ligue um máximo de 35 metros de cabo a qualquer luz Philips Hue para exterior de baixa tensão, adicionando a potência de cada equipamento para atingir o limiar de 40 W da fonte de alimentação.
Destaques de produtos
- Extensão
- Alimentação até 40 W
- Preto
Fácil de instalar e estender
Ilumine os caminhos escuros, destaque os seus espaços exteriores ou crie um ambiente único no seu pátio. Faça-o você mesmo com postes ou focos Hue. Os produtos baseiam-se numa tensão baixa, são seguros de utilizar e fáceis de instalar. Iluminação exterior sem complicação: crie e expanda como deseja.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético