Comece facilmente o sistema de iluminação inteligente para exterior com esta fonte de alimentação para exterior, que permite acrescentar até 40 W de luzes diferentes. Ligue um máximo de 35 metros de cabo a qualquer luz Philips Hue para exterior de baixa tensão, adicionando a potência de cada equipamento para atingir o limiar de 40 W da fonte de alimentação.