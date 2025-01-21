*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Globo de mesa para lâmpadas Lightguide (areia)
Feito especialmente para lâmpadas Lightguide, este candeeiro de mesa foi impresso em 3D com uma textura ondulada exclusiva e um acabamento em areia mate.
Destaques de produtos
- Feito para lâmpadas Lightguide Ellipse
- Areia
- Fabricado com materiais reciclados
- Acabamento mate
- Não se destina a venda individual
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Bêge
Material
sintético