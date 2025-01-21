Assistência
Grande plano frente de Hue Globo de mesa para lâmpadas Lightguide (preto)

Globo de mesa para lâmpadas Lightguide (preto)

Feito especialmente para lâmpadas Lightguide, este candeeiro de mesa foi impresso em 3D com uma textura ondulada exclusiva e um acabamento em preto brilhante.

Destaques de produtos

  • Feito para lâmpadas Lightguide Ellipse
  • Preto
  • Fabricado com materiais reciclados
  • Acabamento brilhante
  • Não se destina a venda individual
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    sintético

Diversos

Dimensões e peso do produto

Assistência

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho