*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Globo de mesa para lâmpadas Lightguide (preto)
Feito especialmente para lâmpadas Lightguide, este candeeiro de mesa foi impresso em 3D com uma textura ondulada exclusiva e um acabamento em preto brilhante.
Destaques de produtos
- Feito para lâmpadas Lightguide Ellipse
- Preto
- Fabricado com materiais reciclados
- Acabamento brilhante
- Não se destina a venda individual
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético