Defina os cenários apenas com o toque de um botão

Alterne entre as quatro receitas de luz predefinidas (Ler, Revitalizar-se, Energizar e Concentrar-se) premindo o botão Hue. Emparelhe com uma Hue Bridge para personalizar o interruptor adicionando os seus quatro cenários de luz favoritos ou definindo a luz perfeita com base na hora do dia.