Hue Dimmer Switch (modelo mais recente)
Regule ou ilumine a divisão, ative ou desative efeitos de luz, ou obtenha a melhor luz consoante a hora do dia. O Hue dimmer switch pode ser fixado em paredes ou superfícies magnéticas, mas também pode ser utilizado como um telecomando em qualquer ponto da sua casa.
Destaques de produtos
- Instalação sem fios
- Alimentação a pilhas
- Acesso fácil a efeitos de luz
- Utilize-o como telecomando
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético