Hue Dimmer switch
Controle e reduza a intensidade das luzes com um regulador Hue. Funciona como interruptor de parede e controlo remoto; este interruptor inteligente fixa-se facilmente às paredes com a fita adesiva incluída e pode ser retirado da base magnética para usar como telecomando.
Destaques de produtos
- Hue Bridge ativada
- Instalação sem fios
- Alimentação a pilhas
- Acesso fácil a soluções de iluminação
- Utilize-o como telecomando
Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes
O regulador Philips Hue permite-lhe aumentar ou reduzir ao máximo a intensidade das luzes, sem fios.
Ligue até 10 luzes inteligentes
Com o kit de regulação de intensidade da luz sem fios da Philips Hue para luzes inteligentes, pode ligar até 10 luzes para controlar em simultâneo com um único regulador.
Monte o regulador em qualquer local
O interruptor de regulação da intensidade da luz Philips Hue funciona como um interruptor de parede e regulador normal, mas melhor. Além de ser possível a montagem com parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.
Alternar entre efeitos de luz
Basta premir o interruptor "on" no Regulador inteligente para alternar entre quatro soluções de iluminação. Os modos Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar estão programados por predefinição e pode personalizar a sua seleção na aplicação Hue.
Utilize-o como regulador telecomandado
O regulador Hue Dimmer é magnético e pode ser removido do painel posterior, o que lhe permite usar o regulador como um prático telecomando.
Especificações
Design e acabamento
Material
sintético