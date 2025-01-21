Assistência
Grande plano frente de Hue Hue Dimmer switch

Hue Dimmer switch

Controle e reduza a intensidade das luzes com um regulador Hue. Funciona como interruptor de parede e controlo remoto; este interruptor inteligente fixa-se facilmente às paredes com a fita adesiva incluída e pode ser retirado da base magnética para usar como telecomando.

Destaques de produtos

  • Hue Bridge ativada
  • Instalação sem fios
  • Alimentação a pilhas
  • Acesso fácil a soluções de iluminação
  • Utilize-o como telecomando
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes

Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes

O regulador Philips Hue permite-lhe aumentar ou reduzir ao máximo a intensidade das luzes, sem fios.

Ligue até 10 luzes inteligentes

Ligue até 10 luzes inteligentes

Com o kit de regulação de intensidade da luz sem fios da Philips Hue para luzes inteligentes, pode ligar até 10 luzes para controlar em simultâneo com um único regulador.

Monte o regulador em qualquer local

Monte o regulador em qualquer local

O interruptor de regulação da intensidade da luz Philips Hue funciona como um interruptor de parede e regulador normal, mas melhor. Além de ser possível a montagem com parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.

Alternar entre efeitos de luz

Basta premir o interruptor "on" no Regulador inteligente para alternar entre quatro soluções de iluminação. Os modos Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar estão programados por predefinição e pode personalizar a sua seleção na aplicação Hue.

Utilize-o como regulador telecomandado

Utilize-o como regulador telecomandado

O regulador Hue Dimmer é magnético e pode ser removido do painel posterior, o que lhe permite usar o regulador como um prático telecomando.

Especificações

Design e acabamento

  • Material

    sintético

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho