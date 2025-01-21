Monte o sensor de movimento em qualquer local

O sensor de movimento para as luzes inteligentes Philips Hue é alimentado a pilhas e completamente sem fios, o que lhe permite instalá-lo em qualquer local dentro de casa. Coloque-o numa prateleira, monte-o numa parede ou teto com apenas um parafuso ou coloque-o em qualquer superfície magnética com o íman incluído.