*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Hue Motion sensor
Acione as luzes inteligentes através do movimento. O Hue Motion sensor a pilhas pode ser facilmente instalado em qualquer local da sua casa.
Destaques de produtos
- É necessária uma Hue Bridge
- Instalação sem fios
- Alimentação a pilhas
- Automatiza as luzes
- Monta-se em qualquer local
Monte o sensor de movimento em qualquer local
O sensor de movimento para as luzes inteligentes Philips Hue é alimentado a pilhas e completamente sem fios, o que lhe permite instalá-lo em qualquer local dentro de casa. Coloque-o numa prateleira, monte-o numa parede ou teto com apenas um parafuso ou coloque-o em qualquer superfície magnética com o íman incluído.
O sensor de luz natural deteta luz
O sensor de luz natural integrado do sensor de movimento Hue deteta quando ainda há luz natural suficiente, para que as luzes não acendam até precisar. Se ainda estiver muito escuro, ajuste a sensibilidade à luz do sensor na aplicação Philips Hue para personalizar quando pretende que o sensor de movimento seja ativado.
Personalizar as luzes com sensor de movimento
Com o Hue motion sensor, pode personalizar as luzes que acendem e a respetiva intensidade, dependendo da hora do dia. Durante a noite, configure o sensor de movimento para acionar luzes noturnas suaves para se orientar no escuro. Durante o dia, acione uma luz branca pura para inundar os corredores.
Requer uma Philips Hue Bridge
Este produto requer uma ligação à ponte Philips Hue
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético