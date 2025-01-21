Integre as luzes não inteligentes no ecossistema Philips Hue para desfrutar de conveniência e controlo sem esforço. O interruptor ligar/desligar com fios permite controlar a maioria das luzes e equipamentos tradicionais juntamente com as luzes Hue existentes numa experiência integrada. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Transforme as suas luzes em luzes inteligentes! Com a versão de 2 canais, controle dois grupos de luzes de forma independente na aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina temporizadores e programas segundo a rotina diária. O módulo compacto é instalado atrás do interruptor tradicional e é alimentado pela rede elétrica, sem precisar de pilhas. Como parte do ecossistema Hue, baseado numa rede Zigbee fiável, mantém o controlo das suas luzes, mesmo quando o Wi-Fi não está ligado.