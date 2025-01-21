Integre as suas luzes não inteligentes no ecossistema Philips Hue para desfrutar de conveniência e controlo sem esforço. O interruptor ligar/desligar com fios permite controlar a maioria das luzes e equipamentos tradicionais juntamente com as luzes Hue existentes, tudo numa experiência integrada. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Transforme as luzes que já adora em luzes inteligentes! Controle-as na aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina temporizadores e programas de acordo com a sua rotina diária. O módulo compacto é instalado atrás do interruptor tradicional e é alimentado pela rede elétrica, sem necessidade de pilhas. Como parte do ecossistema Hue, baseado numa rede Zigbee fiável, mantém o controlo das suas luzes, mesmo quando o Wi-Fi não está ligado.