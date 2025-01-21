Adicione luzes não inteligentes reguláveis ao ecossistema Philips Hue para desfrutar de conveniência e controlo sem esforço. O interruptor de regulação da luz com fios permite controlar a maioria das luzes e equipamentos tradicionais com as luzes Hue existentes, tudo numa experiência integrada. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Converta as suas luzes em luzes inteligentes! Controle-as na aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina automatizações de acordo com a sua rotina diária e inclua luzes em cenários. O módulo compacto é instalado atrás do interruptor e é alimentado pela rede elétrica, sem precisar de pilhas. Se estiver a substituir um Dimmer Switch, é necessário um interruptor de pressão para usar este produto. Como parte do ecossistema Hue, baseado numa rede Zigbee fiável, mantém o controlo das suas luzes, mesmo quando o Wi-Fi não está ligado.