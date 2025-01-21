Grande plano frente de Hue Interruptor de regulação da intensidade da luz com fios para lâmpadas não inteligentes

Interruptor de regulação da intensidade da luz com fios para lâmpadas não inteligentes

Este produto destina-se a lâmpadas não inteligentes. Adicione as suas luzes não inteligentes reguláveis ao ecossistema Philips Hue, para que as possa controlar como as suas luzes Hue. O interruptor de regulação com fios permite-lhe controlar a maioria das lâmpadas e equipamentos tradicionais, bem como as suas luzes Hue existentes. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Converta as suas luzes em luzes inteligentes! Depois de instaladas, pode controlar as suas luzes a partir da aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina automatizações de acordo com a sua rotina diária e inclua luzes em cenários. Alimentado pela rede elétrica de sua casa: sem necessidade de substituir pilhas Instale-o por trás do seu interruptor existente (requer um botão de pressão) e desfrute de um controlo fiável e imediato com a Hue Bridge, mesmo sem Wi-Fi. Para obter mais informações: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Destaques de produtos

  • Torna inteligentes as luzes não inteligentes
  • Controle luzes inteligentes e não inteligentes
  • Defina automatizações e efeitos de luz
  • Funciona com ou sem fios neutros
  • Desfrute de mais com a Hue Bridge
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Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros