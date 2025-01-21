Este produto destina-se a lâmpadas não inteligentes. Adicione as suas luzes não inteligentes reguláveis ao ecossistema Philips Hue, para que as possa controlar como as suas luzes Hue. O interruptor de regulação com fios permite-lhe controlar a maioria das lâmpadas e equipamentos tradicionais, bem como as suas luzes Hue existentes. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Converta as suas luzes em luzes inteligentes! Depois de instaladas, pode controlar as suas luzes a partir da aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina automatizações de acordo com a sua rotina diária e inclua luzes em cenários. Alimentado pela rede elétrica de sua casa: sem necessidade de substituir pilhas Instale-o por trás do seu interruptor existente (requer um botão de pressão) e desfrute de um controlo fiável e imediato com a Hue Bridge, mesmo sem Wi-Fi. Para obter mais informações: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules