Grande plano frente de Hue Interruptor ligar/desligar com fios (1 canal) para luzes não inteligentes

Interruptor ligar/desligar com fios (1 canal) para luzes não inteligentes

Este produto destina-se a lâmpadas não inteligentes. Adicione as suas luzes tradicionais ao seu ecossistema Philips Hue — para que as possa controlar como as suas luzes Hue. O interruptor ligar/desligar com fios permite controlar a maioria das luzes e equipamento tradicionais juntamente com as luzes Hue existentes. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Converta as suas luzes em luzes inteligentes! Depois de instaladas, pode controlar as suas luzes a partir da aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina temporizadores e programas segundo a rotina diária. Alimentado pela rede elétrica de sua casa: sem necessidade de substituir pilhas Instale-o atrás do seu interruptor de parede ou no teto, por cima do equipamento de luz, onde haja um fio neutro disponível. Desfrute de um controlo fiável e imediato com a Hue Bridge, mesmo sem Wi-Fi. Para obter mais informações: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Destaques de produtos

  • Torna inteligentes as luzes não inteligentes
  • Controle luzes inteligentes e não inteligentes
  • Defina temporizadores e programações
  • Sem bateria, requer fios neutros
  • Desfrute de mais com a Hue Bridge
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Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros