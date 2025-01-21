Este produto destina-se a lâmpadas não inteligentes. Adicione as suas luzes tradicionais ao seu ecossistema Philips Hue — para que as possa controlar como as suas luzes Hue. O interruptor ligar/desligar com fios funciona com a maioria das lâmpadas e equipamentos tradicionais, bem como com as suas luzes Hue existentes. Esta versão de 2 canais permite-lhe controlar dois grupos de luzes separados de forma independente a partir do mesmo interruptor. Não precisa de substituir os seus lustres antigos ou equipamentos de design. Converta as suas luzes em luzes inteligentes! Depois de instaladas, pode controlar as suas luzes a partir da aplicação Hue, com assistentes de voz ou diretamente a partir do interruptor de parede. Defina temporizadores e programas segundo a rotina diária. Alimentado pela rede elétrica de sua casa: sem necessidade de substituir pilhas Instale-o atrás do seu interruptor de parede ou no teto, por cima do equipamento de luz, onde haja um fio neutro disponível. Desfrute de um controlo fiável e imediato com a Hue Bridge, mesmo sem Wi-Fi. Para obter mais informações: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules