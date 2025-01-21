Este produto destina-se a lâmpadas inteligentes. O módulo com fios mantém as suas luzes Philips Hue alimentadas e controláveis, mesmo quando alguém desliga o interruptor de parede. Alimentado pela rede elétrica de sua casa: sem necessidade de substituir pilhas Instale-o atrás do seu interruptor de parede ou no teto, por cima do equipamento de luz, onde haja um fio neutro disponível. Após a instalação, pode usar o seu interruptor existente para controlar as luzes em divisões e zonas, ou alternar entre as suas cenas predefinidas favoritas com um simples clique. Requer uma Hue Bridge, que utiliza uma ligação Zigbee fiável para controlo local, permitindo que as suas luzes respondam mesmo sem Wi-Fi. Para obter mais informações: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules